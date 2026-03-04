Boje proljeća
Tržnice su pune cvijeća, a prava navala tek se očekuje: "Uglavnom žene kupuju ženama, nađe se i koji muškarac"
Piše DNEVNIK.hr,
04. ožujka 2026. @ 23:54
Tržnice su pune prvih proljetnica, a cvjećari se posebno pripremaju za jedno od najunosnijih razdoblja u godini.
Boje proljeća krase tržnice, a potražnja za cvijećem bit će još veća uoči Dana žena. Osječkim cvjećarima narudžbe već stižu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.
dramatična operacija
Američki vojni dron presreo slovenski zrakoplov koji je evakuirao državljane
Sisački monstrum
Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
Rat na Bliskom istoku
Kurdi započeli kopnenu ofanzivu: Iran zaprijetio da će gađati nuklearni poligon
"Uglavnom žene ženama, nađe se i koji muškarac, ali uglavnom su to žene ženama: sestrama, bakama, mamama", rekao je Slaven Pavlović, vlasnik cvjećarnice.
Iako se cvijeće dobro prodaje, Hrvatska ga uglavnom uvozi.
"Teško je sad pokrenuti takvu proizvodnju kod nas. Mi smo relativno mala zemlja, malo tržište", istaknuo je cvjećar Damir Golik.
Domaći cvjećari upozoravaju da zbog visokih troškova ne bi bili konkurentni.
"Od svih tih poticaja, u cvjećarstvu ih je bilo najmanje ili ih uopće nije bilo", upozorio je Golik.
Najvše cvijeća u Hrvatsku dolazi iz Nizozemske, ali i Italije, Slovenije, Rumunjske. Iako u simboličnoj vrijednosti od tek dvjestotinjak eura, ruže smo uvezli čak i iz Pakistana i Indije.
Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Marine Bešić Đukarić.