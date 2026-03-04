Tržnice su pune cvijeća, a prava navala tek se očekuje: "Uglavnom žene kupuju ženama, nađe se i koji muškarac"

Boje proljeća krase tržnice, a potražnja za cvijećem bit će još veća uoči Dana žena. Osječkim cvjećarima narudžbe već stižu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Uglavnom žene ženama, nađe se i koji muškarac, ali uglavnom su to žene ženama: sestrama, bakama, mamama", rekao je Slaven Pavlović, vlasnik cvjećarnice.

Iako se cvijeće dobro prodaje, Hrvatska ga uglavnom uvozi.

"Teško je sad pokrenuti takvu proizvodnju kod nas. Mi smo relativno mala zemlja, malo tržište", istaknuo je cvjećar Damir Golik.

Domaći cvjećari upozoravaju da zbog visokih troškova ne bi bili konkurentni.

"Od svih tih poticaja, u cvjećarstvu ih je bilo najmanje ili ih uopće nije bilo", upozorio je Golik.

Najvše cvijeća u Hrvatsku dolazi iz Nizozemske, ali i Italije, Slovenije, Rumunjske. Iako u simboličnoj vrijednosti od tek dvjestotinjak eura, ruže smo uvezli čak i iz Pakistana i Indije.

