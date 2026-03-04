Žestok brifing u Bijeloj kući: Trumpova administracija brani napad na Iran

Konferencija za medije u Bijeloj kući, umjesto pojašnjavanja motiva za rat i smirivanja tenzija u američkoj javnosti oko eskalacije sukoba na Bliskom istoku, pretvorila se u pravi verbalni rat administracije Donalda Trumpa i novinara.

"Prijašnji predsjednici bili su preslabi, ali Trump je čovjek od akcije," započela je glasnogovornica Karoline Leavitt, posvetivši gotovo cijeli 45-minutni brifing Iranu. Dodala je da je iranski režim samo "lagao i odugovlačio" tijekom pregovora kako bi kupio vrijeme za izgradnju balističkih i nuklearnih projektila. Zbog toga, naglasila je, mir više nije bio opcija.

"Plaćaju krvlju": Kraj nuklearnih ambicija

"Iranski lideri sada krvlju plaćaju za svoje zločine protiv SAD-a," izjavila je Leavitt, potvrdivši da je glavni cilj "trajno gašenje iranskih nuklearnih ambicija" i potpuno uništenje njihove mornarice.

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 5 Foto: Afp

Prema najnovijim podacima, američke snage već su uništile više od 20 iranskih brodova, dok iranski saveznici "jedva da pružaju otpor".

Sukob zbog "neposredne prijetnje" i britanskog premijera

Novinari su rešetali Leavitt pitanjima o tome koja je točno "neposredna prijetnja" natjerala SAD na napad, spomenuvši pritom i kritike britanskog premijera Keira Starmera koji je izjavio da Washington "nema održiv i promišljen plan".

"U potpunosti odbacujem premisu vašeg pitanja. Predsjednik Trump ne donosi odluke u vakuumu," odbrusila je glasnogovornica, ignorirajući izravan odgovor o Starmeru. Priznala je da se Trumpova odluka temeljila na njegovom "osjećaju utemeljenom na činjenicama" da Iran predstavlja prijetnju, dodavši da se to "očito pokazalo kao ispravna i učinkovita odluka."

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 3 Foto: Afp

Na pitanje je li konačni cilj promjena režima u Teheranu, Leavitt je istaknula kako se SAD "ne protivi tome da sami Iranci svrgnu svoju vladu." Što se tiče glasina da bi ubijenog ajatolaha Alija Hameneija mogao naslijediti njegov sin Mojtaba, kratko je poručila: "Morat ćemo pričekati i vidjeti."

Udar na školu i žestoki okršaj s medijima

Dopisnik BBC-ja izravno je pitao za stravičan napad na osnovnu školu za djevojčice na jugu Irana, u kojem je navodno poginulo više od 160 ljudi, tražeći dokaz da iza toga ne stoji SAD. Leavitt je ponovila da Pentagon istražuje slučaj, ali i naglasila:

"Koliko mi znamo, nismo mi. Oružane snage Sjedinjenih Država ne ciljaju civile, za razliku od odmetnutog iranskog režima."

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 2 Foto: Afp

Atmosfera je dosegla usijanje na kraju brifinga kada je dopisnica CNN-a, Kaitlan Collins, pitala je li stav administracije da mediji ne bi trebali izvještavati o američkim vojnicima poginulima u ovoj kampanji (nakon što se ministar obrane Pete Hegseth žalio na takve naslovnice).

Leavitt je potpuno izgubila živce: "CNN uzima svaku pojedinu stvar koju ova administracija kaže i pokušava je iskoristiti kako bi predsjednik ispao loš!"

Španjolska "popustila", masovna evakuacija

Od geopolitičkih pomaka, Leavitt je potvrdila da je Španjolska, nakon Trumpove prijetnje potpunim prekidom trgovine zbog zabrane korištenja vojnih baza, ipak "pristala surađivati s američkom vojskom". "Mislim da su jučer jasno i glasno čuli predsjednikovu poruku," poručila je.

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 1 Foto: Afp

U međuvremenu je došao demantiji iz Španjolske koja tvrdi da se njihovi stavovi nisu pomaknuli ni milimetra od ranije izrečenih.

Za kraj, objavljeno je da je od početka operacije "Epski bijes" provedena masovna evakuacija te je više od 17.500 Amerikanaca sigurno vraćeno u SAD s Bliskog istoka.