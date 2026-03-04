Obavijesti Foto Video Pretražite
ŽEŠĆE NEGO NA BOJIŠTU

Žestok brifing u Bijeloj kući: Trumpova administracija brani napad na Iran

Piše D. Z., 04. ožujka 2026. @ 21:38 komentari
Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 4
Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće - 4 Foto: Afp
Na iznimno napetoj konferenciji za medije posvećenoj ratu u Iranu, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt žestoko se sukobila s novinarima.
  1. Kaos na Bliskom istoku u tijeku
    Rat na Bliskom istoku

    Iran ispalio raketu prema Turskoj! Glasnogovornica Bijele kuće pobijesnila na novinare: "Monstrumi plaćaju krvlju, a vi nas želite ocrniti!"
  2. Srđan Mlađan na sudu
    Sisački monstrum

    Sutkinja na suđenju Srđanu Mlađanu donijela neočekivanu odluku
  3. Ilustracija
    dramatična operacija

    Vojni dron presreo slovenski zrakoplov
Rat SAD-a i Izraela s Iranom - peti dan
Rat na Bliskom istoku
Iran ispalio raketu prema Turskoj! Glasnogovornica Bijele kuće pobijesnila na novinare: "Monstrumi plaćaju krvlju, a vi nas želite ocrniti!"
Žestoka pressica u Bijeloj kući: Rat u Iranu kao prilika za obračun sa saveznicima i kritičarima
JESTE LI ZNALI? Kišobran-test
MALA ŠKOLA PROGNOZE
Jeste li čuli za kišobran-test? Mnogi na taj način upravljaju rizicima
Vremenska prognoza: Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme
VREMENSKA PROGNOZA
Nastavlja se sunčano i toplo vrijeme
Hrvatska na vrhu Europe po debljini: Više od 700 tisuća građana u riziku
PRVACI DEBLJINE
Stigmatizacija od najranije dobi: Kako debljina kod djece povećava rizik od vršnjačkog nasilja
Nakon smrti djevojčice raste potražnja za cjepivom
PREDLAŽU PEDIJATRI
Nakon smrti djevojčice raste potražnja za cjepivom: "Tražit ćemo da bude besplatno, ali neobavezno"
Profesor poslao dramatično upozorenje: "Bombe mogu ujediniti Iran"
OSUĐENO NA NEUSPJEH
Ugledni profesor i stručnjak za zračno ratovanje upozorava: "Trump je upao u zamku 'pametnih' bombi"
Veliko glazbeno slavlje Zlatka Pejakovića: kralj zabave digao publiku na noge
živa legenda i kralj zabave
Supruga Zlatka Pejakovića pojavila se na njegovoj velikoj obljetnici, poznaju se od njezine 14. godine
Ljubavna priča Dicka Van Dykea i Arlene Silver
46 godina razlike
Glumačka legenda ima 100 godina i slavi 14. godišnjicu braka: Mnogi nisu vjerovali da će ljubav potrajati!
Gdje je danas Danny Nucci iz "Titanica"?
jako se promijenio
Sjećate se ove zvijezde Titanica? Fanovi su poludjeli nakon što su vidjeli kako danas izgleda!
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Epidemije u manjim zajednicama
Meningokokna sepsa: Koji su simptomi bakterije koju nosi jedan od 10 ljudi?
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Fascinantni rezultati nove studije
Ova mala promjena u rasporedu obroka može sniziti šećer, tlak i kilograme!
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Važno je znati
Karcinom in situ: Koje je značenje? Evo što trebate znati
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Jao…
Ulovili lignju u Jadranskom moru pa ih dočekalo neugodno iznenađenje
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Pokažite što znate!
Ovaj kviz brzo pokaže koliko je vaše znanje stvarno široko
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
Dosjetljivo
Grafit u Dubravi nasmijao domaću publiku! Morate vidjeti što je netko dopisao
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Predstavili novi motor, no...
Američki proizvođač zrakoplovnih motora podigao prašinu videom u kojem je prikazan mogući izgled tajnovitog borbenog zrakoplova F-47
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Držati podalje od "crvenog gumba"
Britanska studija pokazuje da umjetna inteligencija bira nuklearnu eskalaciju u 95 posto simulacija ratnih igara
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
U samo 2 godine
Usporedite ova dva videa: Razlika je nevjerojatna i pokazuje koliko je napredak ostvaren
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
ZNA KAKO DO KLIKOVA
VIDEO OIimpijka otklizala krug u donjem rublju i izludjela svojih pola milijuna pratitelja
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Situacija eskalirala
Uzbuna u Madridu: Iskusni Hrvat vratio se u Real spasiti stvar, velike zvijezde izazvale strku
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
NAJVIŠE GUBI ON
Počeo je sezonu kao motor Osijeka i U-21 reprezentacije, sad ga zbog vlastitih odluka nema već gotovo pola godine
U dobru i zlu: Uzalud ga je molio - nije imao milosti
U DOBRU I ZLU
Uzalud ga je molio - nije imao milosti
Crno more: Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
CRNO MORE
Moraju proslaviti - i kći i majka su tu
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Zašto joj to govori?
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Idealni Grammichele
Grad za ljubitelje geometrije: Talijanski "savršeni šesterokut"
Kolač od jogurta od 4 sastojka recept
Lažni cheesecake
Ovaj kolač od jogurta jako je kremast i fin, a radi se od samo 4 sastojka
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
Idemo na jug...
Izletište koje će vas osvojiti šarenim "četvorkama" i izvrsnom pekom
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
Puno traže od zaposlenih
Inozemni diskontni lanac otvara prvu trgovinu u Hrvatskoj. Znamo kad i gdje
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Dizelaši propisanih dimenzija
MUP nabavlja devet novih presretača. Koje modele će uzeti?
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potunule 11 posto
Neočekivana reakcija tržišta
Brend premium tenisica snažno raste, ruši Adidas i Nike, ali dionice mu potonule 11 posto
Recept za kolač s makom na čaše
Može!
Kolač s makom na čaše: Trebat će vam pet minuta za pripremu, a ne trebate ni mikser ni vagu
Najveće greške pri orezivanju hortenzija
Razlika između vrsta
Vjerujte nam, imat ćete najbujnije hortenzije: Najveća greška pri njihovu orezivanju, evo kako je izbjeći
Severina: Jednostavna, a moćna kombinacija za nastup povodom Dana žena
NAJVEĆA KULERICA
Severina ponovno briljira u kombinaciji koja uvijek prolazi - jednostavna je, a tako moćna
