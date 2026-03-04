Određen pritvor za desetorku iz najnovije afere u HEP-u

Sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio je na Uskokov prijedlog pritvor za desetero od ukupno 20 osumnjičenika iz korupcijske afere kojom su obuhvaćena dvojica direktora HEP-a Berislav Gluić i Ivica Žigić te bivši HEP-ovac i SDP-ovac Nikola Domitrović.

Kako je izvijestio zamjenik ravnatelja Uskoka Vjekoslav Saulić, za svih desetero okrivljenika čije je pritvaranje zatražilo tužiteljstvo određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela, a za njih devet i zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke.

Uskok je u srijedu, temeljem policijske prijave, pokrenuo istragu protiv 19 hrvatskih osumnjičenika, žene s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Italije te dvije tvrtke, nakon uhićenja u akciji u kojoj su zbog korupcije u nabavama i donacijama osumnjičena i dvojica HEP-ovih direktora.

Tužiteljstvo i policija su ranije, ne navodeći identitete okrivljenika, izvijestili kako sumnjaju da je Berislav Gluić, kao direktor tvrtke HEP Upravljanje imovinom, od listopada 2018. pa do kraja 2025., povezao u zajedničko djelovanje Nikolu Domitrovića, njegovu suprugu Petru Kulić Domitrović te još četvoricu vlasnika tvrtki radi stjecanja koristi kroz neosnovane isplate radova na objektima u vlasništvu HEP-a.

Prema sumnjama, Gluić je dostavljao narudžbenice tvrtkama za izvođenje radova na HEP-ovim objektima, a na temelju kojih su vlasnici i direktori tvrtki po Domitrovićevim uputama ispostavljali račune koje je Gluić odobravao, iako je bio svjestan da ti radovi nisu izvršeni ili nisu izvršeni u cijelosti.

Vlasnici i direktori tvrtki bi nakon zaprimanja uplata prenosili veći dio uplaćenog novca na račune Domitrovića i njegove supruge, a oni su potom novac podizali i dijelili s Gluićem.

Sumnja se i da je Gluić odlučivao o postupcima nabave primjenom izuzeća od Zakona o javnoj nabavi, postupcima javne nabave i postupcima jednostavne nabave, a koje je po njegovim uputama provodio Domitrović.

Direktori za dobivanje poslova opremali Gluićev stan

Gluić je u tim postupcima od ponuditelja tražio da po dobivenom poslu dio naplaćenih sredstava kao mito isplate njemu i Domitroviću i to putem uplata na Domitrovićeve račune te na račune još dvojice osumnjičenih direktora.

Oni su potom primljeni novac dalje prenosili na Domitrovićeve tvrtke, dok je Gluić kao izvođače radova na HEP-ovim objektima, sukladno prethodnom dogovoru, odabrao ponude tvrtki u vlasništvu šestorice direktora. Ti direktori bi po zaprimljenim uplatama prenosili dio novca na Gluićeve i Domitrovićeve račune, izvijestili su tužiteljstvo i policija.

Osim toga, kao mito za osiguranje poslova za izvođenje radova, dvojica osumnjičenih direktora su putem svojih tvrtki plaćali namještaj i elektroničke uređaje za uređenje Gluićevog stana. Na taj su način, ističe Uskok i policija, oštetili HEP za najmanje 1.215.383 eura.

Nadalje, sumnja se da je Ivica Žigić, kao direktor Sektora za korporativne komunikacije HEP-a, od siječnja 2019. do kraja 2022., dogovorio s Domitrovićem i 40-godišnjakom da će kroz neosnovane dodjele i isplate donacija i sponzorstava za organizaciju sportskih događaja većem broju tvrtki, a na štetu HEP-a, stjecati značajnu nepripadnu imovinsku korist za sebe i druge.

Slijedom dogovora, Gluić i Domitrović su povezali suprugu potonjega te još osam direktora tvrtki, s kojima su dogovorili da će putem svojih tvrtki podnijeti molbe za donacije i sponzorstva za organizaciju sportskih događaja. Sukladno dogovoru, direktori su donirana sredstva u cijelosti ili djelomično, uz zadržavanje njihove naknade, isplaćivali Gluiću i Domitroviću.

U tu svrhu su direktori preko svojih tvrtki podnosili molbe za donacije i sponzorstva za organizaciju raznih sportskih natjecanja, iako nisu bili stvarni organizatori tih natjecanja niti su imali nakanu utrošiti novac sukladno dodijeljenoj namjeni.

Domitrović osumnjičen i u aferi Psihijatrija

Direktori su, prema sumnjama, dostavljali molbe za donacije i sponzorstva Žigiću koji je nalagao podređenim službenicima pripremu odluka i ugovora o donacijama i sponzorstvima, iako je znao da tvrtke nisu organizatori sportskih događaja niti udovoljavaju uvjetima dodjele donacija i sponzorstva, kao i da donirani novac neće biti utrošen za namijenjenu svrhu.

Žigić je, ističe policija i tužiteljstvo, poduzimao i radnje kako bi osigurao da tvrtka kojoj je na čelu ne provodi kontrolu zamolbi, kao niti kontrolu podnesenih izvješća primatelja donacija o utrošenim sredstvima.

Postupajući po dogovorenom, HEP je sklopio ugovore o donacijama i sponzorstvima s tvrtkama osumnjičenika te uplatio novac, dok su osumnjičenici dio novca akumulirali na račune svojih tvrtki ili iskoristili za plaćanje svojih osobnih troškova ili troškova svojih tvrtki. Uz to, dio novca su podizali u gotovini i dijelili s Gluićem i Domitrovićem.

Dio su, sumnja se, prenosili na račune Domitrovićevih tvrtki ili njegov osobni račun, dok je on taj novac dijelio s Gluićem, a dio novca prenosio na račun svoje supruge Petre Kulić Domitrović. Također, Domitrović je s računa svoje tvrtke platio i namještaj i materijal za renovaciju Gluićevog stana.

Istražitelji sumnjaju da je HEP uplatio na ime donacija i sponzorstava 384.493 eura, od čega najmanje 321.490 eura nije utrošeno u donirane svrhe. Sumnjaju i da je Gluić, zajedno sa suprugom i Domitrovićem, oprao lažno donirani novac u kupnju nekretnina u Hrvatskoj, u ukupnom iznosu od 652.818. eura.

Inače, Nikola Domitrović je jedan od okrivljenika u nedavnoj aferi oko namještanja poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, s kojom su povezani još neki okrivljenici u ovom slučaju.