Trump se oglasio o skandaloznom videu s Obamama: "Ljudi su vidjeli..."

Američki predsjednik Donald Trump osudio je, ali se nije ispričao za video snimku objavljenu na svojoj društvenoj mreži na kojoj su bivši demokratski predsjednik Barack Obama i prva dama Michelle Obama prikazani kao majmuni, što je potaknulo brojne kritike zbog dehumanizacije ljudi afričkog porijekla.

Bijela kuća je u petak isprva branila tu rasističku objavu, a zatim ju je izbrisala 12 sati nakon objave.

Video snimka u trajanju od minute podijeljena na Trumpovoj društvenoj mreži Truth u četvrtak kasno navečer ponovno podsjeća na tvrdnju po kojoj je njegov poraz na izborima 2020. bio rezultat prijevare. Pri kraju snimke umetnut je kratak, očigledno umjetnom inteligencijom generiran isječak na kojemu su prikazani primati s glavama bračnog para Obama kako plešu.

Dugogodišnje promicanje rasističke teorije

U petak navečer Trump je novinarima rekao da nije pogledao cijeli video prije nego što ga je pomoćnik Bijele kuće objavio na njegovu računu.

"Nisam vidio cijelu stvar", rekao je Trump. "Pogledao sam prvi dio i on se zapravo odnosi na prijevaru birača ..., koliko je to korumpirano, koliko je to odvratno. Zatim sam to dao ljudima. Općenito, oni gledaju cijelu stvar. Ali pretpostavljam da netko nije gledao."

Na pitanje novinara osuđuje li objavljeni isječak, Trump je odgovorio: "Naravno da osuđujem." Ali odbio se ispričati. "Nisam pogriješio. Mislim, objavljujem - gledam puno - tisuće stvari."

Trumpovi komentari kruna su dana ​suprotstavljenih narativa unutar Bijele kuće. Glasnogovornik administracije isprva je branio video kao bezopasan "internet meme" prije nego što je drugi dužnosnik izjavio da je objavljen greškom i uklonjen. Rijetkost je da Bijela kuća, koja obično nepokolebljivo brani Trumpa povuče neki objavljeni sadržaj.

Trump još iz prvog mandata ima običaj na društvenim mrežama dijeliti rasističku ​retoriku. Dugo je promovirao lažnu teoriju zavjere po kojemu Barack Obama, američki predsjednik od 2009. do 2017., nije rođen u Sjedinjenim Državama.

Objava koja prikazuje Obame kao primate izazvala je kritike demokrata, ali i nekih republikanaca. Među njima je republikanski senator Tim Scott iz Južne Karoline, crnac i blizak Trumpov saveznik.

"Molim se da je objava lažna jer to je najrasističkija stvar koju sam vidio, a izašla je iz ove Bijele kuće", napisao je Scott na X-u. "Predsjednik bi je trebao ukloniti."

Drugi zastupnici Trumpove Republikanske stranke pozvali su ga da se ispriča i izbriše objavu, a neki su, kako novinari doznaju od osobe upoznate s ovim pitanjem, privatno kontaktirali Bijelu kuću u vezi s videom.

Mark Burns, crni pastor i Trumpov saveznik koji je rekao da je u petak razgovarao s predsjednikom o video snimci, pozvao je da se član predsjednikova osoblja otpusti.

Bijeli supremacisti već stoljećima prikazuju ljude afričkog porijekla kao majmune u sklopu svojih kampanja, čija je svrha dehumanizacija i dominacija nad crnačkim stanovništvom.

'Neka Trumpa i njegove rasističke pristaše proganja to što će budući Amerikanci prigrliti Obame kao obožavane osobe, a njega proučavati kao mrlju u našoj povijesti', objavio je na X-u bivši Obamin pomoćnik Ben Rhodes.

Glasnogovornik bračnog para Obama odbio je komentirati slučaj.

U prosincu je Trump Somalce nazvao 'smećem' koje treba izbaciti iz zemlje. Tu i još neke zemlje u razvoju nazvao je "zemljama rupama", a prošle je godine kritiziran jer je vođu demokrata u Zastupničkom domu, Hakeema Jeffriesa, koji je crnac, prikazao sa zakrivljenim brkovima i sombrerom.

Bijela kuća isprva branila, potom izbrisala objavu

Samo nekoliko viših pomoćnika ima izravan pristup Trumpovu računu na društvenim mrežama, kazao je Trumpov savjetnik i osoba upoznata s tim procesom u Bijeloj kući. Trump i dužnosnici Bijele kuće odbili su otkriti koji je zaposlenik objavio video.

Prije nego što je objava u petak izbrisana, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt ju je branila.

Leavitt je rekla da je se radi o "internetskom meme videu koji predsjednika Trumpa prikazuje kao Kralja džungle, a demokrate kao likove iz Kralja lavova". U isječku se koristi i pjesma iz istoimenoga Disneyjeva mjuzikla.

No kako su kritike postajale sve brojnije, dužnosnik Bijele kuće je izvijestio da je objava uklonjena uz objašnjenje: "Službenik Bijele kuće greškom je objavio post".

Trump već dugo koristi društvene mreže kako bi pisao o politici, iznosio vlastita mišljenja o raznim problemima i dijelio sadržaj koji na Truth Socialu, platformi u vlasništvu njegove Trump Media & Technology Group prati gotovo 12 milijuna pratitelja.

Objava u četvrtak pokrenula je pitanja o protokolima koji se koriste kada je posrijedi Trumpova komunikacija na društvenim mrežama, a mogli bi utjecati na tržišta i izazvati protivnike.

"Donaldov video je očito rasistički, odvratan i vrijedan krajnjeg prezira", poručio je u e-mailu Derrick Johnson, predsjednik NAACP-a, grupe za obranu ljudskih prava.