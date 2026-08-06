Dva izraelska vojnika ubijena u eksploziji u Južnom Libanonu, a četiri ranjena

Dva izraelska vojnika ubijena su u južnom Libanonu, objavila je u četvrtak izraelska vojska, dok je u izraelskim osvetničkim napadima ubijena najmanje jedna osoba, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.

U srijedu je izraelska vojska započela napade u južnom Libanonu kao odgovor na ono što je nazvala Hezbolahovim kršenjem primirja.

Izraelski lokalni mediji izvijestili su da su dva vojnika ubijena, a četiri ranjena kada je eksplozivna naprava detonirala u području gdje su djelovali na jugu.

Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u izraelskom napadu na južni grad Tibnin ubijena jedna osoba, a ranjeno 12 drugih.

Izbijanje nasilja podudara se s najnovijim krugom pregovora između Izraela i Libanona u Rimu.

Dvije zemlje su se u lipnju dogovorile o sigurnosnom aranžmanu uz posredovanje Sjedinjenih Država, a cilj je bio ublažiti neprijateljstva duž granice.

Izrael je, međutim, rekao da će održavati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu kako bi uklonio prijetnju skupine Hezbolah koju podržava Iran.