Novo zaoštravanje sukoba
Dva izraelska vojnika ubijena u eksploziji u Južnom Libanonu, a četiri ranjena
PišeHina, 06. kolovoza 2026. @ 09:51
Ilustracija
Foto: Afp
U srijedu je izraelska vojska započela napade u južnom Libanonu kao odgovor na ono što je nazvala Hezbolahovim kršenjem primirja.
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Dva izraelska vojnika
ubijena su u južnom Libanonu, objavila je u četvrtak izraelska vojska, dok je u izraelskim osvetničkim napadima ubijena najmanje jedna osoba, prema libanonskom ministarstvu zdravstva.
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U srijedu je izraelska vojska započela napade u južnom Libanonu kao odgovor na ono što je nazvala Hezbolahovim kršenjem primirja.
Izraelski lokalni mediji izvijestili su da su dva vojnika ubijena, a četiri ranjena kada je eksplozivna naprava detonirala u području gdje su djelovali na jugu.
Libanonsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je u izraelskom napadu na južni grad Tibnin
ubijena jedna osoba, a ranjeno 12 drugih.
Izbijanje nasilja podudara se s najnovijim krugom pregovora između Izraela i Libanona u Rimu.
Dvije zemlje su se u lipnju dogovorile o sigurnosnom aranžmanu uz posredovanje Sjedinjenih Država, a cilj je bio ublažiti neprijateljstva duž granice.
Izrael je, međutim, rekao da će održavati sigurnosnu zonu u južnom Libanonu kako bi uklonio prijetnju skupine Hezbolah koju podržava Iran.