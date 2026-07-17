Veliki problem u poznatom lancu brze hrane: Povlače salatu nakon 1645 slučajeva opasne zaraze

Američki lanac restorana brze hrane Taco Bell povlači zelenu salatu iz svojih restorana u nekoliko saveznih država zbog sumnje da je povezana s epidemijom teškog proljeva. Uzročnik je parazitska infekcija, a istraga je u tijeku.

Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) izvijestio je o 1645 slučajeva ciklosporijaze u pet saveznih država. Radi se o parazitskoj infekciji koja se prenosi kontaminiranom hranom ili vodom, a svi zaraženi jeli su u restoranima Taco Bella.

Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) izdala je upozorenje: "Nemojte jesti jela koja sadrže narezanu iceberg salatu podrijetlom iz Meksika, a koja se poslužuje u poslovnicama Taco Bella u Indiani, Kentuckyju, Michiganu, Ohiju i Zapadnoj Virginiji". Iz FDA-e su dodali da su 94 osobe hospitalizirane, ali da nema zabilježenih smrtnih slučajeva. Prvi slučaj infekcije zabilježen je 13. svibnja, piše BBC.

Tvrtka je objavila da na neodređeno vrijeme povlači salatu jednog od svojih dobavljača i da će je zamijeniti novom. Iz Taco Bella su za BBC izjavili da su odluku donijeli iz predostrožnosti i nakon konzultacija sa znanstvenicima iz područja javnog zdravstva.

"Iako još nije izdana službena preporuka, smatramo da je javno zdravlje zajednička odgovornost restorana, dobavljača i nadležnih tijela", navodi se u priopćenju lanca. Tvrtka nije precizirala u kojim sve državama povlači spornu namirnicu.

"Ovo je kao tražiti mikroskopski dio igle u plastu sijena"

Najviše zaraženih zabilježeno je u Michiganu, gdje je više od 3300 slučajeva. Taco Bell nije službeno potvrdio tko je dobavljač sporne salate, no američki mediji upućuju na tvrtku Taylor Farms.

Znanstvenici su pojasnili da je parazita iznimno teško pratiti, a zadatak je dodatno otežan zbog smanjenja proračuna saveznih zdravstvenih agencija. "Ovo nije kao tražiti iglu u plastu sijena. Ovo je kao tražiti mikroskopski dio igle u plastu sijena", rekao je Steven Manderach, izvršni direktor Udruženja dužnosnika za hranu i lijekove.