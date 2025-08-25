Masovno trovanje u hotelu u poznatom ljetovalištu: Zaraženo više od 100 ljudi, među njima i beba od 15 mjeseci

Veliki broj turista u Španjolskoj suočio se s ozbiljnim zdravstvenim problemima nakon što su se pojavili simptomi trovanja hranom u poznatom hotelu Izan Cavanna u La Mangi, popularnom odmaralištu pokraj Murcije.

Sumnja se da se više od 100 od ukupno 800 gostiju zarazilo salmonelom.

Među njima se nalazi i beba stara 15 mjeseci te sedmero djece.

Oko 20 ljudi prevezeno je u bolnicu, dok je u samom hotelu na obali postavljena terenska bolnica za hitne slučajeve. Gosti su prijavljivali simptome poput mučnine, povraćanja, proljeva te u nekim slučajevima i povišene temperature, koji su se pojavili nakon subotnjeg ručka u hotelskom restoranu.

Prvotna upozorenja govorila su o 28 slučajeva, no broj oboljelih ubrzo je narastao na više od 100. Djeca i beba prevezena su u bolnicu Santa Lucia u Cartageni, gdje su liječena zbog povišene temperature i drugih simptoma.

Istraga i zatvaranje hotela

Sanitarna inspekcija uzela je uzorke hrane iz kuhinje, a hotel je privremeno zatvoren. Regionalne zdravstvene vlasti potvrdile su da se incident tretira kao vjerojatna epidemija trovanja salmonelom.

Hotel, koji se na internetu predstavlja kao jedan od najpoznatijih na Costa Calidi, posjeduje buffet restoran (trenutačno pod istragom), plažni bar, restoran i engleski pub – koji je, prema službenim informacijama, privremeno zatvoren.

Gosti ogorčeni – trudnica među oboljelima

Unatoč ozbiljnosti situacije, hotel je na Facebooku istog jutra objavio promotivnu poruku o koktelima i mojitima – bez ikakvog spomena zdravstvenih problema.

Na to je reagirao jedan od gostiju, Španjolac koji je u hotelu i dalje smješten:

"Još uvijek boravim u sobi 826, a jučer je više od 40 ljudi oboljelo od trovanja hranom u buffet restoranu. Sada sam u bolnici Santa Lucia jer je moja supruga, koja je u osmom mjesecu trudnoće, također zaražena i hospitalizirana. Hotel sam napustio u 4:30 ujutro, u 9 sati sam ih nazvao da ih obavijestim o ozbiljnosti situacije i stanju moje supruge, no sada je već 14:20 i još uvijek nisam dobio nikakav poziv od uprave. Naše stvari i dalje su u sobi, jer rezervacija traje do ponedjeljka".

Moguće posljedice

Zdravstveni inspektori nastavljaju istragu, a hotel se suočava s kritikama zbog načina na koji je komunicirao situaciju prema gostima. Broj oboljelih mogao bi još rasti, dok vlasti ispituju izvor kontaminacije i provode dodatne zdravstvene mjere, piše Mirror.