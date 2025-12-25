FOTO Papa Lav: "Na zemlji nema mjesta za Boga ako nema mjesta za ljudsku osobu"

Papa Lav je u srijedu, u propovijedi na Badnjak, rekao da bi priča o Isusovom rođenju u štali jer nije bilo mjesta u svratištu trebala podsjetiti kršćane da je odbijanje pomoći siromašnima i strancima danas jednako odbacivanju samog Boga.

Papa Lav, koji je brigu za imigrante i siromašne učinio ključnim temama početka svog papinstva, rekao je da Isusovo rođenje pokazuje Božju prisutnost u svakoj osobi.

"Na zemlji nema mjesta za Boga ako nema mjesta za ljudsku osobu. Odbiti jedno znači odbiti drugo“, rekao je Papa tijekom svečane službe kojoj je u bazilici nazočilo oko 6000 ljudi. Papa je misom u bazilici svetog Petra uveo 1,4 milijarde katolika svijeta u Božić.

Papa Lav predvodio misu polnoćku Foto: Afp

Lav, prvi papa rođen u SAD-u, slavi svoj prvi Božić nakon što su ga u svibnju kardinali svijeta izabrali za nasljednika pokojnog pape Franje. Papa, koji je kritizirao kontroverzne mjere američkog predsjednika Donalda Trumpa protiv imigranata, citirao je stih pokojnog pape Benedikta XVI. u kojem se žali što svijet ne mari za djecu, siromašne ili strance.

"Dok nas iskrivljena ekonomija navodi da se prema ljudskim bićima odnosimo kao prema pukoj robi, Bog postaje poput nas, otkrivajući beskonačno dostojanstvo svake osobe“, rekao je Leo.

"Gdje ima mjesta za ljudsku osobu, ima mjesta i za Boga“, rekao je. "Čak i štala može postati svetija od hrama.“

Ispred bazilike, oko 5000 ljudi pratilo je službu na ekranima s Trga svetog Petra, držeći kišobrane pod jakom kišom u Rimu a papa Leo je izašao van kako bi ih pozdravio prije početka mise.

"Divim se i poštujem vas i zahvaljujem vam na vašoj hrabrosti i vašoj želji da budete ovdje večeras“, rekao je, "čak i po ovom vremenu.“

U četvrtak će Papa služiti božićnu misu i uputiti božićnu poruku i blagoslov "Urbi et Orbi" (gradu i svijetu).