Jedan je od najmoćnijih ljudi, a ovo mu je prvi Božić na novoj dužnosti: Sad se već vide jasne razlike

Dok se priprema za svoj prvi Božić kao Petrov nasljednik, papa Lav XIV. počinje pokazivati uočljivije razlike u stilu vođenja u odnosu na svog prethodnika Franju.

Papa Lav suzdržaniji je i formalniji od karizmatičnoga Franje, ali jednako je hrabar reći ono što misli - čak i o osjetljivim temama poput društvene pravde, siromaštva i imigracija.

"Papa komunicira načinom na koji se odijeva, gestama, znakovima", rekao je za AFP Roberto Regoli, talijanski svećenik i profesor na Papinskom sveučilištu Gregoriana u Rimu.

Dok je "Franjin stil bio vrlo snažno povezan s njegovim riječima" i improvizacijom, Lav XIV. emocije prenosi "licem i prodornim pogledom".

Robert Francis Prevost 8. svibnja postao je prvi papa iz SAD-a i zasad se po sadržaju malo razlikuje od svog argentinskog prethodnika.

Od svog izbora morao je imenovati tek nekoliko osoba na visoke vatikanske dužnosti, što se obično smatra dobrim pokazateljem papinskih namjera.

Lav se također još nije uselio u Apostolsku palaču, koju je i Franjo izbjegavao zbog skromnijeg smještaja u blizini, a dugo planirana jubilarna godina Katoličke Crkve zauzela je velik dio njegova programa.

Na međunarodnoj sceni Lav je ostvario samo jedan inozemni posjet, Turskoj i Libanonu, koji je već bio dogovoren za vrijeme Franje.

No to je putovanje ukazalo na njihove različite stilove.

Papa Lav govorio je s emocijama, ali bez pretjeranog oduševljenja pred strastvenom masom u Libanonu.

Tijekom posjeta držao se pripremljenih govora i suzdržano pozdravljao vjernike, ostajući odmjeren čak i u gužvi ljudi.

Siguran u sebe

Papa Lav obnovio je staru tradiciju uzimanja dana odmora jednom tjedno, utorkom, u Castel Gandolfu, papinskoj ljetnoj rezidenciji blizu Rima, koju je Franjo uglavnom izbjegavao.

Lav je rekao da ondje igra tenis, pliva, čita i obavlja telefonske razgovore.

"Svatko bi trebao imati aktivnost" kako bi se "brinuo o sebi - tijelu, duši, svemu zajedno", rekao je 70-godišnjak novinarima prošlog mjeseca.

Prije povratka u Vatikan obično odgovara na pitanja novinara, što je novi običaj komunikacije s medijima.

Franjo je tijekom svog pontifikata dao mnogo ekskluzivnih medijskih intervjua, ali Lav u sedam mjeseci samo jedan.

Posljednjih tjedana postao je izrazito kritičan prema američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, nazvavši postupanje prema migrantima u SAD-u "krajnjim nepoštovanjem".

"Ne ustručava se odgovarati na pitanja. Govori ono što misli jer je siguran u svoje ideje i svoj način upravljanja", rekao je Regoli.

"On je doista moderan šef države. Vjeruje da papa može govoriti neformalno o pitanjima koja nisu izravno povezana s njegovim nadležnostima", rekao je vatikanski izvor pod uvjetom anonimnosti.

Smartwatch

Papina poruka dopire do široke publike i zahvaljujući tome što poznaje jezike.

Engleski mu je materinski, a samopouzdano govori talijanski i španjolski, jezik kojim izvrsno vlada nakon što je dva desetljeća proveo u Peruu kao misionar.

U vatikanskim hodnicima postoji određeno zadovoljstvo Lavovim većim poštovanjem institucija i metodičnijim načinom upravljanja te detaljnim poznavanjem pitanja o kojima je riječ.

"Njegova suzdržanost također je evanđeoski način djelovanja, način iskazivanja poštovanja prema ljudima jer s Franjom to nije uvijek bio slučaj", rekao je jedan diplomatski izvor za AFP.

Franjo je bio poznat po ponekad eksplozivnom karakteru u privatnom životu, a osoblje je znao otpustiti preko noći.

Lav je također donio snažne odluke, poput povlačenja nekih reformi u upravljanju Vatikanom koje je proveo njegov prethodnik.

Vratio je i veću formalnost u papinsko odijevanje, ponovno noseći crvene plašteve i zlatom izvezene štole, koje je Franjo odbacivao.

Jedini novitet u tradiciji jest pametan sat na njegovu zapešću, koji se ponekad može vidjeti ispod čipkastog rukava bijele odore.



