Jesu li one iduće? Ovo je pet zemalja kojima je Trump zaprijetio nakon Venezuele

Od američkog napada na Venezuelu i uhićenja predsjednika Nicolasa Madura, Donald Trump i njegova administracija zaprijetili su više zemalja i teritorija. Stigle su i prve reakcije svjetskih dužnosnika.

Trump je u nedjelju rekao: "Naš je posao da oko nas imamo zemlje koje su održive i uspješne i iz kojih nafta može slobodno izlaziti. Američka dominacija na zapadnoj hemisferi više nikada neće biti dovedena u pitanje", piše CNN.

Grenland

"Treba nam Grenland. ... Trenutno je toliko strateški važan. Grenland je posvuda prekriven ruskim i kineskim brodovima", rekao je Trump jučer. Poručio je da mu Grendland "treba zbog nacionalne sigurnosti", ali i da Danska, pod čijom je upravom otok bogat resursima, to neće dopustiti.

Grenlandski premijer Jens Frederik Nielsen rekao je u ponedjeljak da je "trenutna i ponovljena retorika koja dolazi iz Sjedinjenih Država potpuno neprihvatljiva. Kada predsjednik Sjedinjenih Država govori o 'potrebi Grenlanda' i povezuje nas s Venezuelom i vojnom intervencijom, to nije samo pogrešno. To je nepoštovanje"

"Naša zemlja nije predmet retorike velikih sila. Mi smo narod. Zemlja. Demokracija", dodao je Nielsen. Uz njega su, očekivano, stale Danska, ali i Velika Britanija.

Kolumbija

Trump je u nedjelju kolumbijskog predsjednika Gustava Petru opisao kao "bolesnika koji voli proizvoditi kokain i prodavati ga Sjedinjenim Državama, a to neće raditi jako dugo".

Gustavo Petro Foto: Afp

Kada ga je novinar pitao znače li ti komentari da bi u budućnosti moglo doći do "operacija" u Kolumbiji, Trump je odgovorio: "Meni zvuči dobro".

Iako je Petro isticao vladine mjere protiv trgovine drogom u zemlji te je i naredio ciljane bombaške napade na naoružane skupine povezane s drogom, poštujući pritom humanitarno pravo, proizvodnja kokaina u Kolumbiji dosegla je rekordne razine, prema UN-u.

Trumpova administracija u rujnu mu je otkazala vizu.

Kuba

Jedna od prvih država koja se u Trumpovim govorima istaknula kao nova meta je Kuba, za koju je američki predsjednik rekao da je "spremna na pad".

"Ne znam hoće li izdržati, ali Kuba sada nema prihoda. Sve svoje prihode dobivaju iz Venezuele, od venezuelanske nafte", rekao je Trump. Na sličnom tragu je i američki državni tajnik Marco Rubio, koji je poručio da bi Kuba trebala biti zabrinuta.

"Mislim da su u velikoj nevolji, da. Neću s vama razgovarati o tome kakvi će biti naši budući koraci i kakva će biti naša politika u tom pogledu, ali mislim da nije tajna da nismo veliki obožavatelji kubanskog režima", poručio je u nedjelju.

Na skupu u subotu ispred američkog veleposlanstva u Havani, kubanski predsjednik Miguel Díaz-Canel obećao je da neće dopustiti da savez Kube i Venezuele propadne bez borbe: "Spremni smo dati čak i vlastiti život, ali uz visoku cijenu".

Meksiko

Kao "glavne probleme" Meksika, Trump je istaknuo "prelijevanje droge" i jake kartele. Poručio je da će "morati nešto poduzeti" oko toga.

Venezuelci slave u Tijuani nakon uhićenja Madura Foto: Afp

Američki predsjednik rekao je i da je pitao meksičku predsjednicu Claudiju Sheinbaum želi li pomoć američke vojske u iskorjenjivanju narkokartela. Meksiko nije odgovorio na Trumpove najnovije izjave, ali je u nedjelju bio jedna od šest zemalja koje su osudile otmicu Madura, rekavši da su američke akcije u suprotnosti s "temeljnim načelima međunarodnog prava".

Iran

Krvavi antivladini prosvjedi u Iranu traju već drugi tjedan, potvrđeni su i smrtni slučajevi, a Trump je, prigodno, ponudio pomoć.

"Ako Iran ubija mirne prosvjednike, što je njihov običaj, Sjedinjene Američke Države će im priskočiti u pomoć. Spremni smo za akciju", poručio je, uz upozorenja o pokušaju obnove svojih nuklearnih i balističkih raketnih programa.

Nakon sastanka s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, Trump je rekao da je čuo da se Iran "loše ponaša... Čujem da Iran pokušava ponovno izgraditi, a ako to učine, morat ćemo ih srušiti".

Iranski vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, izjavio je u nedjelju da se Islamska Republika "neće predati neprijatelju" i da izgrednike treba "staviti na njihovo mjesto".