Kako je SAD uhvatio Madura: Napravili repliku Madurove kuće pa čak pratili i njegove kućne ljubimce

Američki špijuni mjesecima su pratili svaki potez venezuelskog predsjednika Nicolása Madura. Mali tim, uključujući jedan izvor unutar venezuelske vlade, promatrao je gdje 63-godišnjak spava, što jede, što nosi, pa čak i, prema riječima visokih vojnih dužnosnika, njegove kućne ljubimce.

Zatim je, početkom prosinca, finalizirana planirana misija nazvana "Operacija apsolutna odlučnost". Bio je to rezultat višemjesečnog pomnog planiranja i proba, koje su čak uključivale elitne američke trupe koje su izradile točnu repliku Madurove kuće u Caracasu u prirodnoj veličini kako bi uvježbavale rute ulaska.

Plan, koji je predstavljao izvanrednu američku vojnu intervenciju u Latinskoj Americi kakva nije viđena od Hladnog rata, bio je strogo čuvan. Kongres nije bio unaprijed obaviješten ni konzultiran. Nakon što su precizno utvrđeni svi detalji, visoki vojni dužnosnici jednostavno su morali čekati optimalne uvjete za pokretanje operacije.

Željeli su maksimalno iskoristiti element iznenađenja, rekli su dužnosnici u subotu. Četiri dana ranije došlo je do lažnog početka kada je američki predsjednik Donald Trump dao odobrenje, ali je donesena odluka da se pričeka povoljnije vrijeme i manja naoblaka.

"Tijekom tjedana uoči Božića i Nove godine muškarci i žene u američkoj vojsci bili su spremni, strpljivo čekajući da se ispune pravi okidači i da nam predsjednik naredi djelovanje", rekao je general Dan Caine, najviši vojni časnik u zemlji, piše BBC.

Misija koja je trajala dva sata i dvadeset minuta, a odvijala se zrakom, kopnom i morem, zapanjila je mnoge u Washingtonu i diljem svijeta u subotu. Evo kako se odvijala:

Zeleno svjetlo od predsjednika stiglo je u petak u 22:46 po istočnoameričkom vremenu (EST), što odgovara 03:46 po srednjoeuropskom vremenu (GMT) u subotu.

02:01 po lokalnom vremenu u Caracasu (06:01 GMT): u glavnom gradu čuju se snažne eksplozije, a nad gradom se uzdižu stupovi dima.

U međuvremenu, teško naoružane američke snage ulaze u Caracas. Sa sobom nose i plamenik, u slučaju da će morati probijati metalna vrata Madurove sigurne kuće.

Na Madurovu lokaciju stigli su ubrzo nakon početka američkih napada i našli se pod vatrom.

Prema Trumpovim riječima, Maduro je pokušao pobjeći u sigurnu sobu.

“Uspio je doći do vrata. Nije ih uspio zatvoriti", rekao je Trump. "Tako brzo su ga svladali da nije ni ušao u tu sobu", ispričao je.