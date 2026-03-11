Hrvatski dronovi čuvat će Europu: U Osijeku počinje masovna proizvodnja bespilotnih sustava

Velik uspjeh osječke tvrtke za proizvodnju sustava bespilotnih letjelica- osigurali su investiciju zahvaljujući kojoj će, u slučaju ugroze europskog teritorija, moći proizvoditi milijun dronova na godinu. U Osijeku šire proizvodne pogone, a u svijetu mrežu strateških partnera.

U osječkom pogonu Orqa može proizvesti 280.000 dronova na godinu, zajedno s partnerima u različitim dijelovima svijeta, sada dodatno ubrzava rast.

"Nama je cilj zapravo izgraditi globalni kapacitet na globalnom zapadu od barem milijun dronova godišnje", rekao je Srđan Kovačević, suosnivač tvrtke.

Za globalno širenje kapaciteta, tvrtka je osigurala investiciju od 12 milijuna i 700 tisuća eura.

Osječka tvrtka za dronove - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Meni je posebno drago što smo u ovoj investicijskoj rundi prvi put u našu vlasničku strukturu uključili jedan hrvatski investicijski fond u koji su uložili hrvatski mirovinski fondovi. Tako nakon 10 godina, uz osnivače, prvi put imamo i institucionalni kapital hrvatskog podrijetla", nadodao je Kovačević.

Rast proizvodnje prati i rast broja zaposlenih.

"S obzirom na to da smo krajem 2024. brojali negdje oko 90 zaposlenika, a u ovom trenutku imamo više od 200 zaposlenih, značilo bi da smo više nego udvostručili broj", rekla je Nikolina Ćosić, specijalistkinja komunikacije.

Kupili su zemljište, gradit će novu proizvodnu liniju. Tvrtka zapošljava pretežito mlade ljude, prosječna dob ove godine tako je 32 godine.

Osječka tvrtka za dronove - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Svakoga tjedna popunjavaju se nova radna mjesta. Zapošljavaju domaće i inozemne stručnjake. "U ovom trenutku imamo desetak otvorenih natječaja", rekla je Ćosić.

Nekadašnji osječki startup danas je vodeća europska tvrtka za razvoj i proizvodnju sustava bespilotnih letjelica i FPV tehnologija. Svaki djelić dizajnira se i proizvodi u Hrvatskoj. Posebno zanimljivi su obrambenom sektoru. Milijun dronova trebalo bi čuvati Zapad i Europu.

"Trenutno ta potražnja ne postoji, na sreću, zato što Europa nije u ratu, ali vidimo kako se stvari razvijaju. Ono što mi sada radimo jest da želimo izgraditi jednu paneuropsku pa i globalnu mrežu koja će onda omogućiti da do tog kapaciteta dođe vrlo brzo", rekao je Kovačević.

Osječka tvrtka za dronove - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Potražnja iz obrambenog sektora mogla bi trajati od tri do pet godina, pa se istodobno, razvijaju i sustavi za civilne namjene.

"Bilo u javnoj sigurnosti, bilo u industriji i na taj način se pripremiti za trenutak koji će nedvojbeno doći", rekao je Kovačević.

Na rastućem globalnom tržištu, vrijednost dronova do 2030. godine mogla bi dosegnuti 30 milijardi dolara. S partnerima iz Sjeverne Amerike, Europe, Bliskog istoka i Indo-Pacifika, hrvatska pamet pred novim je uzletom.