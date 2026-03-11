Srbija se opasno naoružava, iznenađuje i od koga najviše kupuje, stručnjak: "Sve je skriveno"

Prema najnovijim podacima Stockholmskog međunarodnog instituta za istraživanje mira, Srbija je jedan od najvećih svjetskih uvoznika naoružanja. Na popisu 40 vodećih svjetskih uvoznika oružja na prvom mjestu je Ukrajina, dok je Srbija zauzela 37. mjesto. Čak 61 posto oružja Srbija uvozi iz Kine, 12 iz Francuske i sedam iz Rusije.

Vojni analitičar Aleksandar Radić za Nova.rs rekao je da je jasno da režim, na čelu s predsjednikom Aleksandrom Vučićem kupovinom oružja kupuje podršku određenih zemalja, i to tako da građani Srbije o detaljima tih nabavci vrlo malo znaju.

Službeni podaci

Srbija već duže vrijeme surađuje s Kinom u sektoru vojne opreme i tehnologije. Jedna od najvažnijih suradnji između tih dviju zemalja dogodila se još 2019. godine, kada je Srbija s Kinom ugovorila kupovinu kineskog raketnog sustava. Za tu investiciju izdvojeno je minimalno 200 milijuna eura.

Nakon toga Srbija je 2020. godine dobila šest kineskih bespilotnih letjelica i tako postala prva europska zemlja koja je nabavila te kineske borbene dronove. Vrijednost nabave bila je oko 16,6 milijuna eura.

Tako je, prethodnih godina srpska namjenska industrija iz Kine uvezla oružje vrijedno oko 240 milijuna eura.

Međutim, srpski dužnosnici tada nisu najavljivali veće nabave naoružanja iz Kine, tako da nije poznato je li Srbija u tom periodu kupovala novo oružje ili isplaćivala ranije nabavljeno. Prema podacima SIPRI iz 2024. nisu prijavljene nabavke naoružanja iz Kine.

I to je sve od službenih informacija.

Osim suradnje s Kinom, Srbija intenzivira i vojnu suradnju s nekim zapadnim zemljama, piše Nova.rs. Jedan od najznačajnijih partnera u tom kontekstu je Francuska, s kojom je potpisan veliki ugovor o nabavi borbenih aviona. Srbija je za to izdvojila 2,7 milijardi eura.

Važan partner u sektoru naoružanja Srbiji je godinama bila i Rusija, od koje je Srbija nabavljala određene vojne sustave i opremu.

Suradnja sa Rusijom traje još od 2017. godine, kada je šest ruskih MIG-ova dopremljeno u Srbiju. S njima su, kako su tada prenosili mediji, stigli i ruski tehničari koji su radili na sklapanju aviona. Prema podacima OEBS-a iz 2020. godine, Srbija je iz Rusije uvezla i 60 raketa.

Vojna parada Snaga jedinstva Foto: AP Photo/Darko Vojinovic

"Bez plana"

Vojni analitičar Aleksandar Radić za Novu.rs kaže da Srbija poseže za ad hoc načinom vođenja dnevne vanjske politike, bez ikakvog plana.

"Srbija je jedina zemlja koja kupuje velike borbene sustave bez natječaja, u kojoj se sve radi s najvišim državnom vrhom i u kojoj imate dojam da je vojska isključena iz procesa odlučivanja o tome šta joj treba od oružja. Nabave naoružanja su postale instrument dnevne politike", kaže Radić.

Aleksandar Vučić i Emmanuel Macron Foto: Afp

Kako dalje navodi, u jednom trenutku najbitnije je bilo rusko naoružanje, ali je Srbija snažno povezana i s Francuskom, konkretno, s Emmanuelom Macronom.

"Kupljene su velike količine i 2019. godine je kulminirao taj poseban režim vezan zajedničkom vježbom s Rusijom, kada je na maskirnom lansirnom sustavu PVO postavljena ogromna ruska zastava, što nije baš po našim propisima. Imamo snažno povezivanje s Francuskom, vanjska forma je zapravo odnos Macron-Vučić. I mi nakon sastanaka između dva predsjednika saznamo da će se nabaviti neki sustav. Francuska je po vrijednosti bila vodeća u nabavama. E sad imamo dva trenda, jedan je izraelsko naoružanje i kinesko naoružanje", objasnio je.

Radić ističe da se na osnovi Vučićevih susreta s međunarodnim uglednicima, može zaključiti od koga će Srbija slijedeće kupiti oružje, ali i da je to način da se kupi podrška određenih zemalja.

"Pritom, to su ugovori o kojima ne znamo ništa, sve je skriveno. Za razliku od drugih zemalja koje objavljuju neke relevantne elemente ugovora, a prije svega imaju planske dokumente koji su javni. I vi znate još što vojska planira kupiti u narednih 10 godina", kaže Radić i dodaje da je medijska prezentacija kupovina snažno usredotočena na Vučića koji kaže "ja jačam Srbiju".

"Vi ste onda onemogućeni da kritički, dobronamjerno analizirate situaciju, jer bilo koja kritika nailazi na represivan i brutalan odgovor vlasti, kao na primjer 'vi ne želite da vojska Srbije jača, zato kritizirate'. I tu je zatvoren krug. Vlast kupuje oružje kroz povjerljive ugovore i ne dozvoljava da bilo tko ima kritički stav."

Udio Srbije u svjetskom uvozu oružja povećan je u periodu 2021. - 2025., 195 posto u odnosu na petogodišnje razdoblje prije toga. Srbija od 2019. do 2023. godine povećala uvoz naoružanja za 584 posto u odnosu na period od 2014. od 2018., a imala je udio od 0,4 posto u globalnom uvozu naoružanja, odnosno bila je sedma u Europi po postotnom rastu uvoza složenijih borbenih sutava, pisalo je u izvještaju koji je objavio SIPRI 2024. godine.