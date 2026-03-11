Utrka u naoružanju na Balkanu: Zašto Srbija kupuje kineske projektile i što to znači za hrvatsku protuzračnu obranu?

Fotografije hipersoničnih projektila podvješenih na srpske zrakoplove MiG-29, koje su se jučer pojavile u javnosti, nisu tek usputna vijest ili vješt PR. Prema riječima vojnog stručnjaka Marinka Ogoreca, riječ je o uvođenju najsuvremenijih oružanih sustava koji iz temelja mijenjaju sigurnosnu ravnotežu u regiji. Projektili koji lete brzinama većim od 5 mahova predstavljaju izazov na koji trenutačni sustavi protuzračne obrane nemaju adekvatan odgovor.

Mnoge je iznenadila činjenica da se takvo suvremeno kinesko naoružanje može integrirati na zrakoplove kao što je MiG-29, no Ogorec pojašnjava kako su borbeni zrakoplovi današnjice prvenstveno platforme za nošenje oružja.

"MiG-29 jest suvremeni borbeni zrakoplov i ne treba nekakvih velikih preinaka da bi se takvi projektili na njega mogli objesiti. Uostalom, i ovi Kinžali, koje su Rusi formirali kao hipersonične raketne sustave, podvješeni su na zrakoplove MiG-31, koji su znatno stariji", ističe Ogorec.

Te rakete spadaju u kategoriju kvazibalističkih sustava, što ih čini znatno opasnijima od klasičnih projektila. Za razliku od balističkih raketa, čija je putanja fiksna i predvidljiva, ovi su sustavi vođeni i manevriraju u završnoj fazi leta, što im osigurava ekstremnu preciznost pri nevjerojatnim brzinama.

Srbija prelazi u ofenzivu?

Nabava takvog naoružanja ukazuje na duboku promjenu u vojnoj doktrini susjedne države. Dok se ranije govorilo o aktivnoj obrani, posjedovanje hipersoničnih raketa, koje su u nekim krugovima već prozvane "Zagrepčankama", sugerira prelazak na doktrinu odvraćanja udarom.

"Činjenica je da im taj sustav neće trebati za loviti divlje patke, to je apsolutno jasno. Takav sustav je izrazito ofenzivna komponenta. Naše čelništvo se mora zapitati što će to Srbiji, zašto im to treba i što s time namjeravaju napraviti te na taj način koncipirati vlastitu doktrinu i vojnu strategiju", upozorava Ogorec.

Stručnjak dodaje kako pilotima nije potrebno mnogo vremena za ovladavanje tim sustavom, što znači da Srbija može relativno brzo uvesti to oružje u punu operativnu upotrebu.

Na pitanje kako bi Hrvatska trebala reagirati na takvo naoružavanje susjeda, Ogorec je vrlo izravan - vrijeme za čekanje je prošlo. Hrvatska mora hitno investirati u integrirani sustav protuzračne obrane koji pokriva srednje i više visine, ali i jačati vlastite ofenzivne potencijale.

"Mi već debelo kasnimo po tom pitanju. Hrvatska bi trebala povećati oružane snage, povećati ofenzivne komponente i sve ono što je bitno za snage koje su namijenjene odvraćanju sigurnosne ugroze. Kad se vaš susjed tako intenzivno naoružava, to bi trebao biti signal za uzbunu. Treba odgovoriti istom ili sličnom mjerom", zaključuje analitičar.

Iako Srbija čeka isporuku francuskih zrakoplova Rafale, Ogorec vjeruje da je ovo naoružavanje MiG-ova samo prijelazno rješenje te da će te iste rakete u budućnosti vjerojatno biti integrirane i na francuske lovce. Zaključuje kako svaka "sigurnosna dilema" neminovno vodi u utrku u naoružanju, a Hrvatska si ne smije dopustiti da u njoj ostane nezaštićena.