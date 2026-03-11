Velika akcija USKOK-a i policije: Uhićenja diljem Hrvatske

Policajci su u srijedu ujutro započeli veliku akciju u više hrvatskih županija zbog sumnje na korupciju i gospodarski kriminal u sklopu zločinačkog udruženja.

"Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provode Policijske uprave zagrebačka, karlovačka, sisačko-moslavačka, krapinsko-zagorska, virovitičko-podravska, vukovarsko-srijemska, brodsko-posavska te zadarska.

Navedene radnje provode se na području Zagreba, Zagrebačke, Karlovačke, Sisačko-moslavačke, Krapinsko-zagorske, Virovitičko-podravske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske te Zadarske županije u odnosu na veći broj osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela i gospodarska kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja", priopćio je USKOK.

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Uhićeno je više osoba zbog sumnje da su na prevaru i uz pomoć krivotvorene dokumentacije rješavali kredite u jednoj hrvatskoj banci. Među uhićenima je i jedan službenik zadužen za izdavanje kredita, koji je putem posrednika tražio zainteresirane te bi im, uz pomoć krivotvorene dokumentacije omogućavao dobivanje kredita u banci. Zauzvrat je tražio proviziju od dobivenog kredita koja se obično kretala oko 10 posto vrijednosti kredita, doznaje Jutarnji.