Trump mijenja mišljenje o Venezueli, ima i novu želju: "Trebamo Grenland"

Donald Trump zaprijetio je novoj venezuelanskoj predsjednici Delcy Rodriguez da će "ako ne učini ono što je ispravno, platiti vrlo veliku cijenu, vjerojatno veću od Madura". Sudeći prema govoru, Venezuela je bila tek prva žrtva.

"Apsolutno nam je potreban Grenland", rekao je Trump, opisujući danski otok kao područje "okruženo ruskim i kineskim brodovima". Govoreći o budućnosti Venezuele, jasno je signalizirao odmak od svog ranijeg protivljenja promjenama režima: "Znate, obnova i promjena režima, kako god to želite nazvati, bolje je od onoga što imaju sada. Ne može biti gore", rekao je u razgovoru za Atlantic.

Oštar ton prema Rodríguez u kontrastu je s pohvalama koje joj je uputio jučer, svega nekoliko sati nakon što su američke vojne snage napale Caracas i uhitile Madura i njegovu suprugu Ciliu Flores. Trump je na konferenciji za novinare nakon napada rekao da je Rodríguez privatno naznačila spremnost na suradnju sa Sjedinjenim Državama, za koje je Trump izjavio da će privremeno "voditi" njezinu zemlju.

Madurova vlada najavila otpor SAD-u

Rodríguez je nekoliko trenutaka kasnije odbacila taj prijedlog, izjavivši da je zemlja "spremna braniti svoje prirodne resurse" i da su i dalje spremni provoditi Madurove politike, čiji je povratak zahtijevala. "Nikada više nećemo biti kolonija."

Izgledi da će Madurova vlada nastaviti pružati otpor SAD-u povećali su rizik dugotrajne borbe za kontrolu nad Venezuelom koja bi zahtijevala povećano sudjelovanje američke vojske, pa čak i okupaciju. Trump je jučer naglasio spremnost za drugi val vojnih akcija u Venezueli, ako to smatra potrebnim.

"Obnova nije loša stvar u slučaju Venezuele", rekao je. "Zemlja je otišla dovraga. To je propala zemlja. To je zemlja koja je katastrofa u svakom pogledu."

Trump je rekao da vjeruje da Sjedinjene Države trebaju održati kontrolu nad zapadnom hemisferom, pozivajući se na vlastitu verziju Monroeove doktrine iz 19. stoljeća, koja je odbacivala europski kolonijalizam na toj hemisferi. Svoj pristup naziva "Donroeovom doktrinom". Na pitanje o utjecaju napad nad kontrolom Grenladna, odgovorio je da je ta procjena na drugima.

"Morat će to sami vidjeti. Stvarno ne znam. Bio je vrlo velikodušan prema meni, Marco, jučer. Tada nisam mislio na Grenland. Ali Grenland nam je potreban, apsolutno. Treba nam za obranu", rekao je Trump.