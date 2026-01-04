Godinama čekaju drva koja su platili zadnjim novcima, a dobavljači peru ruke: "Imate bolesnika u kući i saznate..."

Život od prvog do prvog, svaki cent prevrnut više puta - a svaka prilika za uštedu - olakšanje. Kada su čuli da drva za ogrjev mogu putem Udruge invalida rada dobiti na rate, zima se ovim ljudima činila lakšom za preživjeti. Obećanje i brz dogovor, nažalost, pretvorili su se u noćnu moru.

"Prije četiri godine udruzi invalida platili smo drva. U ovoj priči nisam samo ja - ima nas na desetke. Novac smo dali, a drva nema nigdje. Svi prebacuju odgovornost, a institucije okreću glavu. U pitanju je velik novac. Molim Vas da dođete i sve istražite", stigla je poruka na adresu rubrike Poziv.

"Ja sam platio 3850, toliko su bila 10 metara drva. Platio sam, sigurno će čovjek donijeti. Rekao mi je da sam na spisku... Tu sam u kući sa suprugom, služim je. Sve je bilo u redu, ta je godina došla... Šok, imate bolesnika u kući, a čujete da nema drva", ispričao je Željko Mihelčić iz Đakova i dodao "Moja je mirovina 500 eura, ako ti djeca ne pomognu, vrlo je teško. Prevrnemo svaki cent i šparamo..".

Poziv - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Plaćali su unaprijed, metar po metar, kako su mogli. Svaku ušteđenu kunu, kasnije euro, nosili su s nadom da će drva stići prije zime. Umjesto isporuke – ostale su potvrde, pečati i obećanja.

Model "drva na rate" primamljiv je bio i drugima, koji su uplatili 2000 kuna i kojima je obećan povrat novca. Isto se odgodilo i Žejlku - ima uplatnice i pečate da je sve platio Stjepanu Feketeu, predsjedniku Udruge invalida rada Đakovo. Za desetke građana upravo je on glavni krivac.

Krivnja se prebacuje

Fekete kaže da je samo žrtveno janje. Vlasnik prozvane tvrtke, Asmir Medžiković, kaže da se Feketeov dug vukao i pet, šest godina.

"On je meni bio dužan u 5., 6. mjesecu oko 250,260 000 kuna. Ja zaustavljam posao, ali taj dug se vukao 5,6 godina unatrag. (...) Drva su bila kod mene u šumi, da je on platio, ljudi bi dobili bez problema drva. Ali neću ih izvest bez novaca. Da li su ti novci završavali na banci ili su se nosili kući, te odgovore on mora dati. On sakriva račune, ja svoje ne krijem. U mene je sve vidljivo, može svatko doći i vidjeti", rekao je Medžiković.

Dakle, ljudi su novac za drva plaćali Udruzi invalida Đakovo. Udruga je drvo trebala nabaviti od tvrtke Medžiković, koja ih je nabavljala od tvrtke Sunčane šume. Njihovo vodstvo kaže da do sad nisu imali nikakvih problema s Medžikovićem i da redovito surađuju.

Poziv - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Nula, nula, svake godine nula, znači sve je bilo ok do ’22. godine. On je čovjek došao iz Bosne ovdje i šta ti ja znam, vamo- tamo, nije mi svejedno... Ne možete vidjeti (račune), ne mogu vam davati. Bili su, ne znam ja kako on pokazuje neku značku, ne znam ja dobro i ne vidim, uglavnom sam molio Boga da dođu", ispričao je Feket, koji kaže da je Udrugu naslijedio.

Stigao odgovor DORH-a

"Ja i sad molim gospodina Ivana Turudića... Gospodine dragi, ja vas molim ko dragoga Boga, riješite mi ta drva, odnosno riješite ta drva tim jadnim invalidima", poručio je Feket na kraju.

Oglasilo se i Općinsko državno odvjetništvo u Osijeku: "Obavještavamo Vas da je u predmetnom slučaju kaznena prijava protiv predsjednika Udruge invalida rada odbačena obzirom nije utvrđeno postojanje zakonskih obilježja prijavljenog kaznenog djela niti kojeg drugog kaznenog djela za koje se kazneni progon poduzima po službenoj dužnosti".

Poruka institucijama: "Primite se posla"

"Očigledno je da se ovdje radi o prevari. Udruga je primila novce, a ljudi nisu primili drva. Sad smo vidjeli da gospodin predsjednik ne zna odgovor gdje su novci, a gdje su drva. Sve se prikriva nekakvim tajnostima, da on ne smije davati nikakve informacije, nikakve podatke. Zvali smo policiju, policija je uputila na odvjetništvo. Odvjetništvo je reklo da nam ne smije davati informacije jer mi nismo prijavitelji toga djela. Dakle, ovo je očiti kriminal", poručila je Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Ana Knežević Foto: DNEVNIK.hr

Kaže i da nisu dobili odgovor od Saveza udruga invalida rada, kao ni Ministarstva rada ni socijalne skrbi.

"Udruga bi se trebala baviti onime što je im je propisano u statutu. Ovo je gospodarska djelatnost i tim više je onda nevjerojatno da odvjetništvo kaže da nije bilo elementa za pokretanje postupka", rekla je Knežević i dodala da institucije trebaju "zasukati rukave i primiti se posla, da se ovo što prije riješi".

