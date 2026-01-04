Državni tajnik SAD-a: "Kuba je u velikoj nevolji"

Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države nisu u ratu s Venezuelom te da trenutačno nemaju vojsku na terenu, unatoč nedavnoj operaciji u kojoj je uhićen venezuelski predsjednik Nicolás Maduro.

U intervjuu za NBC News, Rubio je naglasio da se ne radi o ratu protiv Venezuele, već o provođenju američkih zakona.

"Ne radi se o ratu. Mi smo u ratu protiv organizacija koje se bave krijumčarenjem droge, ali to nije rat protiv Venezuele", rekao je Rubio.

Marco Rubio, američki državni tajnik

Dodao je da SAD provode zakone vezane uz sankcije na naftu, zapljenjuju brodove na temelju sudskih naloga te da će se takva praksa nastaviti.

Rubio je potvrdio da američke snage trenutačno nisu raspoređene u Venezueli, istaknuvši da su se vojnici na terenu zadržali vrlo kratko.

"Na terenu su bili otprilike dva sata, isključivo kako bi izvršili uhićenje Madura", rekao je.

Govoreći o tvrdnjama predsjednika Donalda Trumpa da SAD namjeravaju "upravljati Venezuelom", Rubio nije izravno odgovorio tko trenutačno vodi zemlju, ali je rekao da Washington očekuje promjene.

Marco Rubio, američki državni tajnik

"Ono što je bitno jest da očekujemo promjene u Venezueli, kratkoročne i dugoročne. Želimo da se zemlja kreće u određenom smjeru jer vjerujemo da je to dobro za narod Venezuele, ali i u interesu Sjedinjenih Država", rekao je.

Nafta neka služi interesima Venezuele. I SAD-a

Kao ključne ciljeve naveo je prestanak navodnog krijumčarenja droge, uklanjanje utjecaja Irana i Hezbollaha te promjene u načinu upravljanja naftnom industrijom.

Rubio je rekao da se naftna industrija ne smije koristiti za bogaćenje američkih protivnika diljem svijeta, već treba služiti interesima Venezuele i, kako je rekao, i Sjedinjenih Država.

Na pitanje zašto SAD ne surađuju s oporbenom čelnicom Marijom Corinom Machado u procesu tranzicije vlasti, Rubio je odgovorio da se američka administracija trenutačno bavi "neposrednom stvarnošću".

"Nažalost, velik dio oporbe više nije prisutan unutar Venezuele. Pred nama su kratkoročni izazovi koji se moraju rješavati odmah. Govorimo o sljedeća dva ili tri tjedna, dva ili tri mjeseca", rekao je.

Odbio je govoriti o mogućem datumu budućih izbora u Venezueli, istaknuvši da je to u ovom trenutku preuranjeno.

Marco Rubio, američki državni tajnik

"Pred nama je još puno posla. Trenutačno smo usredotočeni na probleme koji su postojali dok je Maduro bio na vlasti", rekao je.

Rubio je također ustvrdio da za operaciju uhićenja Madura nije bilo potrebno odobrenje američkog Kongresa, iako Ustav SAD-a daje Kongresu ovlast za objavu rata.

"Ovo nije bila invazija. Radilo se o provedbi zakona i uhićenju optuženog narko-trgovca", rekao je Rubio.

Delikatna operacija

Operaciju je opisao kao iznimno osjetljivu i preciznu.

"Bila je to vrlo delikatna operacija koja je zahtijevala da se svi uvjeti poklope u pravo vrijeme i na pravom mjestu. Curenje informacija nije dolazilo u obzir", rekao je.

Govoreći o venezuelanskoj nafti, Rubio je poručio da Sjedinjene Američke Države nemaju potrebu za tim resursom.

"Nama ne treba venezuelanska nafta. Imamo dovoljno nafte u Sjedinjenim Državama", rekao je.

No, naglasio je da Washington neće dopustiti da naftnu industriju Venezuele kontroliraju američki globalni suparnici.

Marco Rubio, američki državni tajnik

"Ono što nećemo dopustiti jest da naftnu industriju Venezuele kontroliraju protivnici Sjedinjenih Država. Zašto bi Kini trebala njihova nafta? Zašto Rusiji? Zašto Iranu?" rekao je.

Dodao je da SAD neće dopustiti da zapadna hemisfera postane baza za djelovanje američkih suparnika.

"Želimo da prihodi od nafte koriste narodu Venezuele", kazao je Rubio.

Za kraj, držvanog tajnika SAD-a pitali su je li Kuba iduća na "jelovniku" SAD-a.

"Kuba je u velikoj nevolji", zaključio je Marco Rubio, dijete kubanskih emigranata u SAD-u.