Predsjednik upozorio: "Otvoren je novi ratni scenarij! Pogodili ste naš brod"

Kolumbijski predsjednik Gustavo Petro izjavio je da je brod koji je nedavno projektilom raznio SAD bio "kolumbijski s kolumbijskim državljanima unutra", a što je tvrdnja koju je Bijela kuća nazvala "neutemeljenom".

SAD su posljednjih tjedana napale najmanje četiri broda na Karibima, ubivši 21 osobu. Američka vlada izjavila je da su napadi u međunarodnim vodama bili usmjereni na "krijumčare narkotika".

No, nije pružila dokaze niti detalje o tome tko ili što se nalazi na brodu, a napadi su izazvali osudu u zemljama regije zbog zabrinutosti da krše međunarodno pravo.

Američki Senat je u srijedu odbacio mjeru kojom bi se predsjedniku Donaldu Trumpu zabranila upotreba vojne sile protiv brodova.

Indicios muestran que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su… — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 8, 2025

Petro je odgovorio na objavu na X-u američkog senatora Adama Schiffa, demokrata, koji je rekao da će glasati za blokiranje napada na plovila na Karibima, dok neki zakonodavci pokušavaju osporiti upotrebu oružanih snaga u Kongresu.

Kolumbijski predsjednik rekao je da se "otvorio novi ratni scenarij: Karibi".

Petro je dodao da "indikacije pokazuju da je posljednji bombardirani brod bio kolumbijski s kolumbijskim državljanima u njemu".

"Nadam se da će se njihove obitelji javiti i prijaviti to. Nema rata protiv krijumčarenja; postoji rat za naftu i svijet ga mora zaustaviti. Agresija je usmjerena protiv cijele Latinske Amerike i Kariba.“

Petro nije pružio daljnje detalje o navodnom identitetu osoba na brodu. SAD nije komentirao identitet osoba poginulih u napadima, piše BBC.

Bijela kuća je u izjavi izjavila da se "raduje što će predsjednik Petro javno povući svoju neutemeljenu i prijekornu izjavu".

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 3, 2025

Navodi se da, iako dvije nacije imaju "političke razlike", SAD ostaju "predane bliskoj suradnji na nizu zajedničkih prioriteta, uključujući regionalnu sigurnost i stabilnost".

SAD tvrdi da su njihovi napadi, koji su započeli 2. rujna, bili usmjereni na plovila uz obalu Venezuele za koja se tvrdi da prevoze ilegalne droge. Mjera koju je Senat razmatrao u srijedu, a koja bi od Trumpa zahtijevala da zatraži odobrenje Kongresa za udare, odbijena je s 48 glasova za i 51 protiv.

Predložili su ga demokratski senatori Schiff i Tim Kaine. Glasovanje se uglavnom raspalo po stranačkim linijama.

Ranije ovog mjeseca, procurili memorandum poslan Kongresu navodi da se SAD sada kategoriziraju kao da se nalaze u "nemeđunarodnom oružanom sukobu".

Predstavljanje ovoga kao aktivnog oružanog sukoba vjerojatno je način na koji administracija opravdava korištenje ratnih ovlasti, uključujući ubijanje "neprijateljskih boraca", čak i ako ne predstavljaju nasilnu prijetnju.

Trump je već mnoge kartele, uključujući one u Meksiku, Ekvadoru i Venezueli, označio kao terorističke organizacije – dajući američkim vlastima veće ovlasti u odgovoru na njih.