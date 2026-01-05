Zemlju tresu krvavi prosvjedi, među ubijenima ima djece: "Koriste suzavce i vojno oružje, a onda ih pretuku i odvedu na tajnu lokaciju"

Najmanje troje djece je ubijeno, a 44 maloljetnika su uhićeni nakon osam dana prosvjeda diljem Irana. Skupine za ljudska prava optužuju režimske sigurnosne snage za neselektivno ciljanje civila.

Nacionalni ustanak izazvan padom valute i rastućim troškovima života proširio se na najmanje 78 gradova i 222 lokacije, a prosvjednici pozivaju na kraj režima.

Unatoč sve oštrijim mjerama sigurnosnih snaga nakon što je vrhovni vođa zemlje Ali Hamnei prosvjednike nazvao izgrednicima, prosvjedi su se nastavili tijekom vikenda.

Prema Human Rights Activists in Iran (HRAI), dosad je uhićeno 990 ljudi, a najmanje 20 ubijeno, piše Guardian.

Među ubijenim maloljetnicima je i Mostafa Falahi, 15-godišnjak iz grada Azna, koji je ubijen kada su sigurnosne snage otvorile vatru na prosvjednike 1. siječnja. Još jedan maloljetnik, 17-godišnji Rasul Kadivarian, ubijen je zajedno sa svojim 20-godišnjim bratom Rezom 3. siječnja kada su sigurnosne snage izravno pucale na prosvjednike u gradu Kermanshahu. Treće ubijeno dijete je 17-godišnjak ubijen u gradu Qomu, čiji identitet još nije potvrđen.

"Neselektivno ciljanje civilnog stanovništva mora se široko osuditi kao kršenje međunarodnog prava, posebno s obzirom na jasan primjer prisutnosti djece", rekla je Skylar Thompson, zamjenica direktora HRAI-a.

Tijekom prosvjeda Žena, život, sloboda u Iranu 2022. godine navodno je ubijeno više od 500 ljudi, uključujući najmanje 60 djece, od kojih su neka imala samo osam godina.

Prosvjed u Teheranu Foto: Afp

"Kao u ratnoj zoni"

Govoreći pod uvjetom anonimnosti, svjedok iz okruga Malekshahi u Ilamu, u zapadnom Iranu, rekao je da su mase tijekom vikenda skandirale protuvladine slogane i zahtijevale puštanje već pritvorenih prosvjednika.

"Zatim smo se okupili ispred vladine zgrade. Tada su snage otvorile vatru na nas. Osjećao sam se kao da pucaju na neprijatelje ili naoružane skupine. Osjećao sam se kao da sam u ratnoj zoni. Vidio sam nekoliko ozlijeđenih ljudi, a vjerujem da su neki ubijeni na licu mjesta. Pokušali smo ranjene odvesti u bolnice i spriječiti vladine snage da uhite ozlijeđene prosvjednike", rekao je svjedok.

Grupe za ljudska prava izvijestile su kasno u subotu i nedjelju navečer da su sigurnosne snage upale i napale bolnicu Khomeini u gradu Ilamu, na zapadu Irana, gdje su prevezeni ozlijeđeni prosvjednici.

"Državne snage pucaju izravno na okupljanja i prosvjede bez obzira na to jesu li mete djeca ili odrasli. Represije su brutalne: koristi se suzavac i vojno oružje, a pritvorenici se teško pretuku prije nego što se prebace na neotkrivene lokacije", rekao je Awyar Shekhi iz Hengawa.

Drugi svjedok iz Qoma rekao je da su sigurnosne snage mogle vidjeti da među prosvjednicima ima tinejdžera i djece, "ali to ih nije spriječilo da ispaljuju kuglice, suzavac i vatreno oružje. Cijela situacija postaje sve smrtonosnija."