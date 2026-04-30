Otac i kći godinama prodavali krivotvorene slike slavnih umjetnika: Razotkrile su ih sitnice

Otac i kći iz Poljske priznali su krivnju za višegodišnju prijevaru u SAD-u u kojoj su galerijama i aukcijskim kućama prodavali krivotvorene umjetnine poznatih slikara poput Pabla Picassa, Andyja Warhola i Banksyja.

Erwin Bankowski (50) i Karolina Bankowska (26) su, prema optužnici, angažirali umjetnika iz Poljske da izradi najmanje 200 krivotvorina. Kupce su oštetili za najmanje dva milijuna dolara.

Krivotvorine su često bile reprodukcije manje poznatih djela istaknutih autora. Najveću zaradu donijela je slika koja se pripisivala umjetniku Richardu Mayhewu. Aukcijska kuća DuMouchelles prodala ju je prošlog listopada za 160.000 dolara, piše Guardian.

Predstavnik DuMouchellesa potvrdio je suradnju s federalnim vlastima, ali nije bio ovlašten dodatno komentirati prodaju. Više drugih aukcijskih kuća koje su bile meta prijevare odbile su komentirati slučaj.

Otac i kći u utorak su se na sudu u New Yorku ispričali zbog prijevare. Prijeti im kazna dulja od tri godine zatvora. Uz to, mogli bi morati vratiti 1,9 milijuna dolara te se suočiti s mogućom deportacijom u Poljsku.

Bankowska je sucu rekla da je njezino ponašanje bilo pogrešno i da je kriva. Njezin odvjetnik Todd Spodek naveo je da je njegova klijentica već položila više od milijun dolara na poseban račun za isplatu odštete.

Njezin otac Erwin Bankowski se, uz pomoć prevoditelja s poljskog jezika, također ispričao. Njegov odvjetnik Jeffrey Chabrowe rekao je da je njegov klijent "donio vrlo lošu odluku u pokušaju da uzdržava obitelj".

"Godinama su se predstavljali kao trgovci vrhunskom umjetnošću, dok su kolekcionarima prodavali laži na platnu. Današnje presude razotkrivaju prijevaru koja se skrivala iza privida", rekao je američki tužitelj Joseph Nocella Jr.

Vijest o krivotvorinama brzo se proširila svijetom umjetnina, a stručnjaci kažu da je riječ o klasičnom slučaju takve vrste prijevara.

"Jedino neobično u ovom slučaju jest to što su krivotvoritelji uhvaćeni", rekla je Erin Thompson, profesorica kriminala u umjetnosti na Sveučilištu City u New Yorku. "Često se misli da je svijet umjetnosti uglađeno okruženje ispunjeno kulturnim osobama koje žele dijeliti ljepotu umjetnosti. No treba računati na to da postoji mnogo više krivotvorina nego što se misli", dodala je.

Tužitelji navode da su otac i kći još 2020. počeli naručivati krivotvorine od umjetnika iz Poljske. Koristili su starinski papir i izrađivali lažne pečate koje su stavljali na slike, koristeći nazive galerija koje su u međuvremenu zatvorene, kako bi radovi djelovali uvjerljivo.

Prodaja je ubrzo izazvala sumnje. U ožujku 2023. godine predstavnici umjetnika Raimondsa Stapransa doznali su za krivotvorenu sliku "Triple Boats" koja se nudila na aukciji. Nekoliko dana nakon što su kontaktirali aukcijsku kuću, slika je ipak prodana za 60.000 dolara.

Stručnjaci su uočili i druge nelogičnosti. Na primjer, pečat galerije na poleđini krivotvorenog djela umjetnika Wyetha nosio je godinu 1976. godine, ali je sadržavao broj zone adrese koji se prestao koristiti još 1962. godine.