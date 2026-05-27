provjerili što se dogodilo
VIDEO Verne o robotaksiju koji je "zaštekao" na semaforu u Zagrebu: "Sustav je pravovremeno odustao od prolaska"
Piše B. V.,
27. svibnja 2026. @ 15:44
Nakon nove situacije s Rimčevim robotaksijem na križanju Držićeve i Lastovske u Zagrebu, u kojem je robotaksi "zaštekao" prilikom prolaska kroz semafor, oglasio se i Verne, s objašnjenjem toga što se dogodilo.
Nakon što je redakciji DNEVNIK.hr-a snimku "škakljive" situacije na križanju u zagrebačkom naselju Savica poslao čitatelj i nakon naše objave, o svemu se oglasio i Verne.
Na snimci, koju prilažemo i u ovom tekstu, je bilo vidljivo da je robotaksi prvo počeo kočiti na upaljeno žuto svjetlo na semaforu, a zatim prošao kroz crveno pa se zaustavio i na kraju vožnjom unazad maknuo s puta tramvaju. U službenom odgovoru Vernea, oni su istaknuli da je njihovo vozilo zapravo prošlo na semaforu kroz žuto svjetlo, ali da je sustav prepoznao da je zakasnio i ispravio pogrešku vraćanjem unazad.
"Kako bismo dobili potpunu sliku događaja, dodatno smo provjerili što se točno dogodilo u predmetnoj situaciji. Prema dostupnim podacima, vozilo je ušlo u križanje pod upaljenim žutim svjetlom", odgovorili su nam iz Verna.
"Nakon što je sustav procijenio da vozilo neće imati dovoljno vremena sigurno proći kroz raskrižje, pravovremeno je odustao od prolaska i vratio se na sigurno mjesto polaska", pojašnjeno je nadalje u istom odgovoru.
Iz Verna su na kraju istaknuli da je "sigurnost svih sudionika u prometu naš prioritet, a vozila prate sve sigurnosne standarde i procedure".
U navedenoj prometnoj situaciji nitko nije ozlijeđen i nije bilo nikakve štete.