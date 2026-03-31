Ljudi ponovno lete prema Mjesecu: NASA-ina misija Artemis II sprema se poslati ljude na nadalji put dosad

Više od pola stoljeća nakon što je čovječanstvo posljednji put usmjerilo rakete i svemirske letjelice s posadom prema Mjesecu, nova NASA-ina misija s ljudskom posadom priprema se vratiti u Mjesečevu orbitu i utrti put naknadnoj misiji povratka na samu površinu Mjeseca. Podsjetimo, posljednja misija na Mjesec, Apollo 17, dogodila se još u prosincu 1972. godine.

NASA je službeno ponovno pokrenula odbrojavanje za miziju Artemis II, prvi let s posadom prema Mjesecu u 53 godine. Ako sve protekne prema planu, ogromna raketa Space Launch System (SLS) visoka poput zgrade od 32 kata poletjet će u u četvrtak odmah nakon ponoći po hrvatskom vremenu, noseći četiri astronauta u kapsuli Orion na gotovo desetodnevno putovanje oko Mjeseca, prije povratka na Zemlju i slijetanja u Tihi ocean.

U Svemirskom centru Kennedy planiraju polijetanje SLS rakete u sklopu misije Artemis II, u 00:24 sati, u četvrtak 2. travnja po hrvatskom vremenu. Prozor za lansiranje trajat će dva sata, naveli su u NASA-i. U Kontrolnom centru lansiranja NASA-ino osoblje je zauzelo svoja mjesta, dok sustavi prelaze u fazu aktivacije. Inženjeri postupno uključuju letnu opremu, provjeravaju komunikacije i pripremaju kriogenu infrastrukturu za punjenje goriva.

Ta faza uključuje rukovanje velikim količinama pothlađenog tekućeg vodika i kisika potrebnih za SLS raketu. Na lansirnoj rampi 39B ekipe pripremaju sustav za prigušivanje zvuka punjenjem velikog spremnika vode koji će pri polijetanju osloboditi zaštitni val i smanjiti akustičko opterećenje na raketu.

Vremenska prognoza - 80 posto izgleda za lansiranje

Četveročlana posada misije Artemis II — Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen — nalazi se trenutno u karanteni. Njihov fokus je isključivo operativna spremnost. Provode se medicinske procjene, kontrolirani ciklusi odmora i nadzirana prehrana kako bi se osigurala vrhunska fizička spremnost. Istodobno primaju tehnička izvješća, uključujući informacije o stanju letjelice i okolišnim uvjetima.

Meteorološki timovi, uključujući stručnjake Američkih svemirskih snaga, procjenjuju 80 posto vjerojatnosti povoljnih uvjeta, pri čemu su oblaci i vjetar ključni čimbenici. Prijenos operacija punjenja gorivom započinje u srijedu iza podne po hrvatskom vremenu, a kasnije tijekom dana NASA je pripremila i prošireni program uoči i nakon lansiranja.

Težak put do lansiranja

Put do lansiranja nije bio jednostavan. Artemis II prvotno je bio planiran za veljaču, no curenje vodika uzrokovalo je odgodu. Iako su ti problemi riješeni, začepljena linija za tlak helija izazvala je novi zastoj i povratak rakete u hangar. Nakon popravaka letjelica je vraćena na lansirnu rampu prije otprilike tjedan i pol dana. Voditelji misije navode snažne tehničke pokazatelje, a vremenska prognoza ostaje povoljna.

"Naš tim radio je iznimno naporno kako bismo došli do ovog trenutka. „Svi pokazatelji sada jasno upućuju na to da smo u izvrsnom, doista izvrsnom stanju", rekla je direktorica lansiranja Charlie Blackwell-Thompson, a prenosi agencija AP.

NASA je odredila početni termin lansiranja za sam početak travnja, a u slučaju odgode operacije će se po potrebi privremeno zaustaviti do kasnijeg datuma u mjesecu.

Za razliku od misija koje ulaze u orbitu oko Mjeseca ili pokušavaju slijetanje, Artemis II zamišljen je kao brzi prelet oko Zemljina prirodnog satelita. Nakon jedne orbite oko Zemlje, kapsula Orion krenut će prema Mjesecu, izvršiti oštar zaokret i odmah se vratiti nazad. Putanja će odvesti posadu dalje u svemir nego što su stigli prethodni lunarni astronauti, pružajući tako i rijedak pogled na udaljenu stranu Mjeseca.

Nova, hrabra Posada

Daleko od puke nostalgije za minule lunarne misije Apollo, NASA-ina nova lunarna posada odražava posve drukčije, moderno vrijeme. Tim Artemis II znatno se razlikuje od astronauta programa Apollo iz dvadesetog stoljeća, koji su bili isključivo bijeli muškarci i vojni testni piloti. Ta misija uključuje ženu, osobu druge boje kože i Kanađanina, što odražava raznolikiji sastav astronautskog zbora.

Nitko od tih članova posade još nije bio ni rođen tijekom NASA-inog programa Apollo, koji je poslao 24 astronauta na Mjesec i od kojih je njih 12 hodalo njegovom površinom. Iako ova misija neće ući u orbitu oko Mjeseca niti pokušati slijetanje, odvest će posadu dalje u svemir nego misije Apollo, uz pogled na udaljenu stranu Mjeseca.

Zapovjednik Reid Wiseman

Reid Wiseman (50) vodi gotovo desetodnevnu misiju uz izazove samohranog roditeljstva. Umirovljeni kapetan američke mornarice iz Baltimorea bio je glavni NASA-in astronaut kada je prije tri godine zamoljen da preuzme zapovjedništvo nad ovim letom.

Smrt njegove supruge Carroll od raka 2020. godine učinila je njegovu odluku posebno teškom, jer njegove dvije kćeri nisu bile oduševljene time što bi on trebao voditi ponovno ići u svemir, nakon pet mjeseci provedenih na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) 2014. godine. "Razgovarali smo o tome i rekao sam: ‘Gledajte, od svih ljudi na planetu Zemlji trenutno postoje četiri osobe koje su u poziciji da odlete oko Mjeseca. Ne mogu odbiti tu priliku,“ rekao je Weisman kćerima, prenosi agencija AP.

Pilot Victor Glover

Victor Glover (49) svoju ulogu vidi kao onu "snage za dobro". On se nasljeđa Apolla prisjeća kroz kroz glazbu tog vremena. "Slušam to kako bih dobio perspektivu. Ona dobro utjelovljuje što smo učinili dobro, a što loše“, rekao je Glover. Unatoč prethodnom svemirskom letu na ISS putem letjelice SpaceX-a, bio je usmjeren na pripremu svojih četiriju kćeri i potporu budućim misijama Artemis.

Specijalistica misije Christina Koch

Christina Koch (47) drži rekord za najduži pojedinačni boravak žene u svemiru, od čak 328 dana. Sudjelovala je u prvoj isključivo ženskoj svemirskoj šetnji 2019. godine. Više od bilo koje pojedine osobe, "riječ je o slavljenju činjenice da smo stigli do ovog mjesta u povijesti", gdje žene mogu letjeti na Mjesec, rekla je Koch za AP.

Kanadski predstavnik Jeremy Hansen

Jeremy Hansen, kanadski borbeni pilot i fizičar, jedini je član posade koji prvi put odlazi u svemir. "Možda sam naivan, ali ne osjećam velik osobni pritisak", kaže on.

"Kad sada izađem i pogledam Mjesec, čini se i izgleda malo dalje nego prije", priznao je ipak, uzimajući u obzir svoju jedinstvenu novostečenu perspektivu i pogled na put pred njim i njegovim kolegama.