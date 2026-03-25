NASA ponovno mijenja plan: Neće graditi stanicu u Mjesečevoj orbiti, sve snage uprte u bazu na njegovoj površini

NASA je najavila novi veliki zaokret u svojim misijama na Mjesec te nakon što su odlučili pomaknuti slanje astronauta na Mjesec iz misije Artemis II na Artemis IV, administrator te američke svemirske agencije Jared Isaacman predstavio je novi, ambiciozan plan koji prednost daje trajnoj ljudskoj prisutnosti na Mjesecu u odnosu na dosad planiranu orbitalnu infrastrukturu.

Govoreći na događaju „Ignition” održanom u sjedištu NASA-e u Washingtonu, Isaacman i vodeći NASA-ini dužnosnici iznijeli su planove koji uključuju misiju na Mars s nuklearnim pogonom i tri helikoptera, kao i jasan zaokret prema operacijama na površini Mjeseca. Upozorio je da bi neuspjeh u potonjem dao stratešku prednost Kini, okvirno postavljajući to novo usmjerenje NASA-e kao natjecanje između dviju velikih svemirskih sila.

"Očekujte i neugodne poteze"

Isaacman je ustvrdio da problem agencije nije u prihodima, nego u rashodima. "Predugo smo pokušavali zadovoljiti svakog dionika, a rezultati toga vrlo su dobro dokumentirani u izvješćima Ureda glavnog inspektora.Milijarde dolara bačene. Godine izgubljene. Oprema koja nikada nije lansirana. Manje ključnih znanstvenih misija. I manje astronauta u svemiru, što znači i manje djece koja se za Noć vještica prerušavaju u astronaute. To mi se ne sviđa. To se ne sviđa predsjedniku. Američki narod predugo je čekao", rekao je Isaacman, a prenosi portal Ars Technica.

"Nećemo mirno stajati po strani dok rokovi kasne ili se proračuni prekoračuju. Očekujte neugodne poteze, ako će to biti potrebno", poručio je šef NASA-e. Naglasio je da približno 92 milijarde eura javnih ulaganja zahtijeva i konkretne rezultate.

Baza na Mjesecu je bitnija od stanice u njegovoj orbiti

NASA će tako odustati od projekta Lunar Gateway (stanice u Mjesečevoj orbiti) i usredotočiti se na kompleks na površini koji uključuje bespilotne letjelice, raznolike izvore energije, komunikacijske sustave, staništa, laboratorije i lokalnu proizvodnju. Carlos Garcia-Galan, koji vodi NASA-inu inicijativu baze na Mjesecu, iznio je tri faze razvoja, uglavnom kroz prošireni program Commercial Lunar Payload Services, pri čemu svaka faza stoji oko 9,2 milijarde eura.

Tri faze

Do 2028. godine NASA planira ambicioznih 21 slijetanja na Mjesec, s ukupno 4 metričke tone tereta, uključujući rover VIPER, četiri drona "Moon Fall" dometa 50 kilometara, rane verzije vozila za kretanje po terenu, grijaće jedinice te dvije lunarne komunikacijske konstelacije.

Od 2029. do 2032. godine predviđeno je 27 slijetanja na Mjesec s ukupno 60 metričkih tona tereta, uključujući hermetički zatvorene rovere, solarne i nuklearne izvore energije, komunikacijske tornjeve i strojeve za iskopavanje.

Između 2032. i 2036. godine planira se još 28 slijetanja i doprema 150 metričkih tona tereta, čime bi se omogućila staništa za četiri astronauta tijekom četverotjednih misija, industrijska zona i povrat stotina kilograma materijala na Zemlju.

Jasno definiran cilj

Izgradnja baze na Mjesecu bit će glavni prioritet NASA-e u nadolazećem desetljeću. Garcia-Galan je objasnio da će sve aktivnosti, od ispitivanja terena do slijetanja tereta i razvoja infrastrukture, biti usmjerene ka ostvarivanju trajne ljudske prisutnosti na površini. Svaka od tri faze – od inicijalnih landinga i testiranja rover-a, preko postavljanja naprednih sustava i solarnih i nuklearnih izvora energije, do potpune izgradnje staništa i industrijske zone – ima jasno definiran cilj i svrhu.

"Vrlo je jasno da se moramo usredotočiti na jednu stvar, a ne na njih deset", rekao je, naglašavajući da iako se plan provodi u više faza, svi napori su koordinirani i usmjereni na jedan glavni cilj: trajnu ljudsku prisutnost na Mjesecu. Taj pristup osigurava da sredstva, tehnologija i resursi budu koncentrirani na ono što je strateški najvažnije, umjesto da se rasipaju na paralelne, sekundarne projekte.