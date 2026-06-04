Nakon 11 godina, završila je jedna od najuspješnijih misija na Marsu

Nakon više od desetljeća proučavanja Marsa, NASA je okončala misiju letjelice MAVEN nakon šest posljednjih mjeseci bez kontakta s tom letjelicom. Riječ je o letjelici koja je tijekom posljednjih 11 godina iz orbite istraživala atmosferu Marsa i postala ključan alat u razumijevanju njezina razvoja.

MAVEN je prema Crvenom planetu lansiran 2013. godine, a u orbitu Marsa ušao 2014. godine. Radio je više od deset godina nakon početno planirane jednogodišnje misije. NASA-ini dužnosnici naveli su da je posljednji signal primljen 6. prosinca 2025. godine, nakon što je letjelica prošla iza Marsa iz perspektive Zemlje, nakon čega je utvrđeno da se nalazi u "nepovratnom stanju".

NASA-ino povjerenstvo za pregled istražuje uzrok gubitka letjelice. Prema riječima Mikea Moreaua, voditelja projekta MAVEN u NASA-i, MAVEN je nakon prolaska iza Marsa izašao u rotaciji od 2,7 okretaja u minuti, piše agencija Reuters. Budući da letjelica u pravilu nije prethodno rotirala, NASA-ini istražitelji smatraju da je to kretanje vjerojatno ispraznilo baterije i postupno onemogućilo komunikaciju.

"Očekujemo rezultate njihova rada u nadolazećim mjesecima", dodao je Moreau, osvrćući se na rad NASA-inih istražitelja.

Znanstvena ostavština

Letjelica MAVEN je prosljeđivala znanstvene podatke s rovera Curiosity i Perseverance prema Zemlji te proučavala gubitak atmosfere Marsa. Istraživala je interakcije između atmosfere, Sunca i sunčevog vjetra, što je pomoglo u razumijevanju kako je Mars od planeta s gušćom atmosferom i obiljem tekuće vode prije više od tri milijarde godina, postao današnja suha i hladna pustoš.

Iz NASA-e su istaknuli da zbog misije MAVEN-a imamo bolje razumijevanje atmosferskog bijega na Marsu nego na bilo kojem drugom planetu, uključujući i Zemlju.

MAVEN je također utvrdio da se erozija atmosfere znatno pojačava tijekom svemirskih vremenskih pojava poput solarnih oluja. Letjelica je otkrila više vrsta polarne svjetlosti na Marsu te sudjelovala u promatranju zelene aurore u vidljivom spektru zajedno s roverom Perseverance. Prošle godine promatrala je i međuzvjezdani komet 3I/ATLAS.

Greg Heckler, zamjenik voditelja programa za jedinicu koja vodi NASA-ine svemirske komunikacijske operacije, rekaoje da za Reuters su operacije rovera na površini Marsa morale biti djelomično prilagođene zbog gašenja misije MAVEN, iako i dalje djeluju četiri druge letjelice u Marsovoj komunikacijskoj relejnoj mreži.

Iz NASA-e isto tako ističu da postojeći sustav u orbiti oko Marsa može nadoknaditi gubitak MAVEN-a, iako se povremeno javljaju manja kašnjenja u prijenosu podataka. NASA je na kraju dodala da će MAVEN ostati u orbiti Marsa još 50 do 100 godina prije nego što će pasti na površinu planeta.