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Napad na bazu UN-a u Libanonu: Poginuo vojnik iz Srbije, još dvojica ranjena

Piše J. M., 04. lipnja 2026. @ 16:58 komentari
Napad u Libanonu
Napad u Libanonu Foto: Afp
Srpski mediji objavili su da je vojnik preminuo dva dana prije 37. rođendana te da je na misiji u Libanonu od siječnja ove godine.
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