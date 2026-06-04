Napad na bazu UN-a u Libanonu: Poginuo vojnik iz Srbije, još dvojica ranjena

Vojnik mirovne misije Ujedinjenih naroda u Libanonu koji je poginuo u granatiranju baze na jugu zemlje bio je državljanin Srbije, potvrdilo je Ministarstvo obrane Srbije.

Napad se dogodio u srijedu kasno navečer, a pogođena je baza UN-a u blizini grada Marjayouna u južnom Libanonu. Za napad u kojem su ranjena još dvojica pripadnika mirovnih snaga UN-a iz Španjolske, nijedna od zaraćenih strana još nije preuzela odgovornost.

Kako su potvrdile srpske vlasti, stariji vodnik Milovan Jovanović preminuo je jutros od posljedica ranjavanja. Nakon napada mu je u bolnici unutar baze pružena hitna medicinska pomoć u bolnici, a potom je helikopterom prevezen u bolnicu u Bejrutu, gdje je preminuo oko 4 sata po lokalnom vremenu.

Prema pisanju Blica, Jovanović je rođen 6. lipnja 1989. godine u Kraljevu te je za sobom ostavio suprugu i dvoje maloljetne dece. U Vojsci Srbije bio je od prosinca 2011., a u mirovnoj misiji u Libanonu od siječnja ove godine.

Španjolski premijer Pedro Sanchez potvrdio je da se minobacački napad dogodio u španjolskoj bazi Miguel de Cervantes i da su dva ozlijeđena mirovnjaka Španjolci.

"Najoštrije osuđujemo nasilje i izražavamo punu podršku svima koji pod zastavom Ujedinjenih naroda riskiraju svoje živote kako bi očuvali mir. Očekujemo da će sve strane u potpunosti poštovati primirje najavljeno jučer te da će neprijateljstva prestati. Mir je jedina budućnost", poručio je Sanchez.

En la noche de ayer, el conflicto en Líbano se saldó con cuatro ataques de mortero a la base española Miguel de Cervantes, un casco azul serbio fallecido y dos españoles heridos.



Nuestra condena más absoluta a la violencia y todo nuestro apoyo a quienes se juegan la vida por… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) June 4, 2026

Više vojnika UNIFIL-a je poginulo ili bilo ranjeno u sukobu između Izraela i militantne organizacije Hezbolah u Libanonu gdje, unatoč dugim pregovorima, ipak nije uspješno dogovoren prekid vatre.