Izrael i Libanon dogovorili prekid vatre: Objavljeni uvjeti sporazuma, stigla prva reakcija Hezbolaha

Libanon i Izrael dogovorili su provedbu primirja, navodi se u zajedničkom priopćenju sa Sjedinjenim Državama koje je u srijedu objavio State Department nakon pregovora održanih u Washingtonu.

Primirje je uvjetovano potpunim prekidom vatre od strane militantne skupine Hezbolah povezane s Iranom te povlačenjem svih njezinih pripadnika iz sektora južno od rijeke Litani, navodi se u izjavi.

"Obje strane su se složile ubrzati uspostavu pilot zona u kojima će libanonske oružane snage vršiti isključivu kontrolu nad teritorijem, isključujući sve nedržavne aktere", dodaje se.

Ove mjere imaju za cilj napredak prema sveobuhvatnom sporazumu o miru i sigurnosti. Izrael i Libanon također su se složili sudjelovati u novom krugu razgovora u tjednu od 22. lipnja s ciljem postizanja sveobuhvatnog sporazuma, ističe se u izjavi.

Dvije strane su se već prošlog mjeseca dogovorile o primirju, ali sukobi su se nastavili. Izrael je u ožujku izvršio invaziju na Libanon u potrazi za Hezbolahom, koji je preko granice izvodio napade kao potporu Teheranu.

Iran je poručio da neće pristati na sporazum o okončanju sukoba sa Sjedinjenim Državama i Izraelom, započetog krajem veljače, osim ako primirje ne bude obuhvaćalo i Libanon.

Ranije je predsjednik Donald Trump inzistirao na odvajanju rasprava o Libanonu od onih o Iranu, dok Teheran smatra da je to jedno te isto pitanje. Izraelska i libanonska izaslanstva sastala su se u Washingtonu u utorak i srijedu, dok su izraelski zračni napadi u Libanonu ubili najmanje devet osoba, uključujući vojnika i dva spasioca.

Jedan dužnosnik Hezbolaha poručio je za AFP da skupina neće prihvatiti djelomični prekid vatre te da nije sudjelovala u pregovorima.