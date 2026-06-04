Detalji pada aviona: "Avion je lijepo horizontalno letio i u jednom trenutku..."

Manji zrakoplov srušio se u blizini Medulina, na području Campanoža. Žurne službe dojavu su zaprimile u 11:18 sati i od tada su na terenu. U nesreći su smrtno stradale četiri osobe.

S mjesta zrakoplovne nesreće kod Medulina javila se reporterka Dnevnika Nove TV Lina Dollar, koja je izvijestila da je očevid u tijeku te da se očekuje dolazak Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

Kako je potvrđeno Dnevniku Nove TV, riječ je o zrakoplovu registriranom u Njemačkoj, koji je poletio iz Austrije. Prema prvim informacijama, letjelica je trebala sletjeti na sportski aerodrom u Medulinu.

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"Očevid je počeo, no još se čeka dolazak Agencije za istraživanje zrakoplovnih nesreća kako bi se nastavio. Zasad nema puno službenih informacija, osim da je pao manji sportski avion i da su poginule četiri osobe", izvijestila je reporterka Lina Dollar.

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Dodala je da je avion pao između Kaštijuna i manjeg sportskog aerodroma, koji se nalazi oko 500 metara od mjesta pada, zbog čega se pretpostavlja da je letjelica najvjerojatnije planirala sletjeti upravo na taj aerodrom.

Reporterka je razgovarala i s očevicima koji su promatrali dolazak zrakoplova.

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"Razgovarala sam s očevicima koji su promatralu avion u dolasku, avion je lijepo horizontalno letio i u jednom trenutku spiralom krenuo prema dolje i udario u tlo. Nije se čula nikakva ekspolozija, samo tup udarac. Isto tako kažu da je pilot bio iskusan i da su uvjeti za let danas bili dobri", rekla je reporterka.