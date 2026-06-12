Neočekivano otkriće vezano za rad mozga pronađeno kod pacijenata pod općom anestezijom

Vjeruje se da osoba pod općom anestezijom nije pri svijesti i ne može osjetiti ništa, no novo istraživanje pokazuje da mozak pod općom anestezijom i dalje ostaje aktivan. Studija objavljena u časopisu Nature pokazala je da su pacijenti pod anestezijom i dalje mogli obrađivati zvukove i jezik, što otvara nova pitanja o samoj svijesti.
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Znanstvenici s Medicinskog fakulteta Baylor u SAD-u proučavali su sedam pacijenata s epilepsijom tijekom operativnog zahvata. Pomoću neuropikselnih mikroelektroda bilježili su aktivnost pojedinačnih neurona u hipokampusu, dijelu mozga ključnom za stvaranje novih sjećanja, učenje te za prostornu orijentaciju.
Budući da se hipokampus nalazi duboko ispod moždane kore, zabilježena aktivnost u toj regiji predstavlja jači dokaz da mozak ostaje aktivan tijekom djelovanja anestezije.
Prepoznavanje promjena u zvuku
Pacijentima su puštani ponavljajući tonovi, povremeno prekidani neuobičajenim zvukovima. Snimke su pokazale da neki neuroni mogu razlikovati te tonove te da se njihova sposobnost prepoznavanja s vremenom poboljšava.
"Naši nalazi pokazuju da je mozak tijekom nesvjesnog stanja znatno aktivniji i sposobniji nego što se dosad smatralo. Čak i kada su pacijenti potpuno anestezirani, njihovi mozgovi nastavljaju analizirati svijet oko sebe", rekao je neurokirurg Sameer Sheth s navedenog američkog fakulteta, u priopćenju objavljenom na stranicama tog fakulteta.
Obrada govora u stvarnom vremenu
Sudionici istraživanja su također slušali i podcastove. Autori studije su otkrili dokaze da hipokampus obrađuje i govor. Neuronska aktivnost pokazala je da mozak razvrstava imenice, glagole i pridjeve te predviđa sljedeće riječi u rečenicama.
"Ovakvo prediktivno kodiranje obično povezujemo s budnim i usredotočenim stanjem, a ipak se ovdje događa u nesvjesnom stanju", istaknuo je neurokirurg Benjamin Hayden s Medicinskog fakulteta Baylor i isto tako jedan od autora navedenog istraživanja.
Nalazi podupiru ideju da određene sposobnosti obrade informacija mogu djelovati u stanju bez svijesti, što je koncept koji posljednjih godina dobiva na važnosti, ali ga je i dalje teško izravno istražiti.
Ograničenja studije i moguće medicinske primjene
Rezultati studije upućuju na to da neki oblici obrade u mozgu mogu postojati bez svjesne percepcije. Međutim, studija je uključila samo sedam sudionika i svi su tijekom operacija primili propofol kao glavni anestetik.
Autori istraživanja navode da će buduća istraživanja morati utvrditi javlja li se slična aktivnost i tijekom sna ili kome. Također ističu i moguće medicinske primjene.
„Možemo li koristiti te signale za razvoj i upravljanje govornom protezom za dijelove mozga oštećene moždanim udarom ili ozljedom? To su pitanja koja sada možemo razmatrati u odnosu na ovaj dio mozga”, zaključio je neurokirurg Vigi Katlowitz s navedenog američkog fakulteta.