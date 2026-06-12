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Novo istraživanje

Neočekivano otkriće vezano za rad mozga pronađeno kod pacijenata pod općom anestezijom

Piše B. V., 12. lipnja 2026. @ 14:01 komentari
Snimka čovjekova mozga, ilustracija
Snimka čovjekova mozga, ilustracija Foto: Getty Images
Novo istraživanje pokazuje da mozak pod općom anestezijom ne miruje, već obrađuje govor, prepoznaje zvukove te možda čak i uči.
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Novo istraživanje
Neočekivano otkriće vezano za rad mozga pronađeno kod pacijenata pod općom anestezijom
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