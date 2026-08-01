Stotine oduševljenih na koridi u Dicmu, a Luka Oman poručio: "Primitivno i jadno, to nije hrvatska tradicija"

U Dicmu se u ovim trenucima održava Korida - 15 borbi bikova u areni naziva “Santiago Bernabeu”. Stotine posjetitelja stigle su u dio industrijske zone ovoga kraja, a glavna borba starta oko 22 sata.

Ovaj vid zabave, koji već jako dugo dijeli društvo, kod vlasnika bikova izazvao je obilje emocija, a program će se nastaviti do kasno u noć.

"Prognoze su bile dobre i, evo, uspjeli smo s publikom. Nadali smo se najboljem, premda je bilo malo gusto, ali smo pobijedili. Pobjeda je tu", rekla su Marija i Ana.

Borbu bikova prokomentirao je i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja.

"Primitivno, jadno, sramotno, okrutno. Iskorištavati životinju na takav način za ljudsku zabavu. Uživati u nasilju između životinja. Tjerati životinje na agresivnost. Jednostavno užas. To nije nešto s čim se mi trebamo ponositi, to nije tradicija Hrvatske, to je jednostavno novotarija koja jednostavno treba biti zabranjena", rekao je Oman.