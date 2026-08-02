FOTO Srušio se avion iznad popularne turističke atrakcije: Poginulo je 13 ljudi

Mali turistički zrakoplov srušio se u subotu tijekom preleta iznad arheološkog nalazišta Nazca linije u južnom Peruu, pri čemu je poginulo 13 osoba, priopćile su vlasti pokrajine Nazca.

Državni informativni kanal TVPeru izvijestio je da je u avionu bilo jedanaest putnika i dva pilota. Lokalne vlasti objavile su da se srušio na području Pueblo Vieja, otprilike šest kilometara od grada Nazce i oko dvanaest kilometara od Nazca linija.

Srušio se turistički avion iznad Perua - 1 (Foto: Afp)

Srušio se turistički avion iznad Perua - 2 Foto: Afp

Srušio se turistički avion iznad Perua - 3 Foto: Afp

Prema navodima lokalnih vlasti, mali zrakoplov pripadao je lokalnoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana.

Srušio se turistički avion iznad Perua - 4 Foto: Afp

Nazca linije, golemi crteži i geometrijski oblici urezani u pustinjske ravnice na jugu zemlje, jedna su od glavnih turističkih atrakcija Perua koja godišnje privlači oko 100.000 posjetitelja.

Srušio se turistički avion iznad Perua - 6 Foto: Afp

Srušio se turistički avion iznad Perua - 7 Foto: Afp

Letovi iznad tog lokaliteta, koji kreću iz obližnje zračne luke Maria Reiche, bili su u petak obustavljeni zbog vjetra brzine veće od 40 kilometara na sat, koji je podizao prašinu i smanjivao vidljivost.

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