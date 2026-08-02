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užas u peruu

FOTO Srušio se avion iznad popularne turističke atrakcije: Poginulo je 13 ljudi

PišeHina, 02. kolovoza 2026. @ 07:27 komentari
Srušio se turistički avion iznad Perua - 1
Srušio se turistički avion iznad Perua - 1 Foto: Afp
Uzrok nesreće još nije poznat, a vlasti su najavile pokretanje istrage.
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