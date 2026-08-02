FOTO Srušio se avion iznad popularne turističke atrakcije: Poginulo je 13 ljudi

Državni informativni kanal TVPeru izvijestio je da je u avionu bilo jedanaest putnika i dva pilota. Lokalne vlasti objavile su da se srušio na području Pueblo Vieja, otprilike šest kilometara od grada Nazce i oko dvanaest kilometara od Nazca linija.
Srušio se turistički avion iznad Perua - 1(Foto:
Afp)
Srušio se turistički avion iznad Perua - 2Foto:
Afp
Srušio se turistički avion iznad Perua - 3Foto:
Afp
Prema navodima lokalnih vlasti, mali zrakoplov pripadao je lokalnoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana.
Srušio se turistički avion iznad Perua - 4Foto:
Afp
Nazca linije, golemi crteži i geometrijski oblici urezani u pustinjske ravnice na jugu zemlje, jedna su od glavnih turističkih atrakcija Perua koja godišnje privlači oko 100.000 posjetitelja.
Srušio se turistički avion iznad Perua - 6Foto:
Afp
Srušio se turistički avion iznad Perua - 7Foto:
Afp
Letovi iznad tog lokaliteta, koji kreću iz obližnje zračne luke Maria Reiche, bili su u petak obustavljeni zbog vjetra brzine veće od 40 kilometara na sat, koji je podizao prašinu i smanjivao vidljivost.