Nezapamćena tragedija, susjedi su u šoku: "Kad sam vidjela da su oni stigli - pozlilo mi je, sin mi je dao tabletu"

Nezapamćena katastrofa pogodila je Zagorje. U požaru je stradalo troje, a prve informacije kažu kako je riječ o ocu s dvoje djece dok majke nije bilo kod kuće.

Vatrogasci su prvi ušli u kuću. Još su, kao i svi danas prisutni u Svetom Križu Začretju, od Hitne, policije do mještana, u stanju šoka.

"Dolaskom na mjesto intervencije Zagorske javne vatrogasne postrojbe, izvršena je unutarnja navala te su prilikom lokalizacije požara pronađena tri mrtva tijela u samom objektu", rekao nam je Antonio Vidičak iz Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok.

Susjedi kažu kako su čuli pucnjavu i eksploziju, a ovo mirno mjesto oplakuje obitelj

"Svi su vatrogasci bili dole, a onda su došla ona dva iz Crvenog križa. Ja sam onda otišla u kuću jer mi je slabo došlo. Kako Vam je bilo to vidjeti? A jooooj, Ne ne nemojte me to ni pitati ništa da rečem. Makar mi je sin dal jednu tabletu za smirenje ali to je jako loše bilo", kazala je Božena iz Svetog Križa Začretja.

Njena sumještanka Božica kaže da se tako nešto ne može ni zamisliti.

"Oni su se tu doselili tak da nismo baš ono neki kontakt, ali ono na ulici i dućanu i tak ne", rekla je.

Sveti Križ Začretje - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Obitelj nije bila dio sustava socijalne skrbi niti, kažu susjedi, problematična ili nasilna. Općina će proglasiti Dan žalosti.

"Nažalost ona prva informacija koja je došla do sviju nas je da su smrtno stradale osobe i to dvije maloljetne osobe i po svemu sudeći otac maloljetnih osoba. Ovo je tragedija za cijelo mjesto", načelnik Općine Sveti Križ Žačretje Marko Kos (SDP).

Što je točno dovelo do ovakve tragedije, utvrdit će se očevidom

"Županijsko državno odvjetništvo rukovodi očevidom povodom pronalaska tri mrtve osobe u djelomično izgorjeloj kući. Tijekom očevida izuzimaju se tragovi i poduzimaju svi dokazi radi utvrdivanja svih okolnosti dogadaja", rekla je Sanja Markanović iz Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

Sanja Markanović Foto: Dnevnik Nove TV

S mjesta događaja za Dnevnik Nove TV uživo se javio reporter Domagoj Mikić, koji je rekao da očevid još traje te da se izuzimaju svi ključni tragovi.

Naglasio je da su sve institucije poprilično zatvorene oko ovog slučaja te da se istražuje više mogućih scenarija jutrošnje tragedije.

"Treba reći da policija i istražitelji ne isključuju mogućnost da je ovdje riječ o dvostrukom ubojstvu i samoubojstvu, no sve te pretpostavke trebaju potvrditi tragovi koje policija izuzima. Potvrđeno mi je iz policije da obitelj nije bila evidentirana ni za kakva kaznena djela iz domene obiteljskog zakona, tako da je policija uistinu pažljiva s onime što će se pustiti u javnost", rekao je Mikić.

Osim razgovora s mještanima, češljat će se sve do posljednjeg detalja, a Mikić navodi i da će u fokusu svakako biti i društvene mreže preminulog muškarca.