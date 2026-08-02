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Kaos kod Crikvenice: Napali konduktera i vozača pa kamenjem gađali autobus

PišeA. L., 02. kolovoza 2026. @ 11:15 komentari
Ilustracija: Policija
Ilustracija: Policija Foto: Damir Skomrlj/Cropix
Zahvaljujući brzoj dojavi građana, policajci su ubrzo pronašli počinitelje te ih uhitili i priveli u Policijsku postaju Crikvenica.
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