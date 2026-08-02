Kaos kod Crikvenice: Napali konduktera i vozača pa kamenjem gađali autobus

Policija je sinoć na području Dramlja intervenirala zbog narušavanja javnog reda i mira u autobusu, u kojem su sudjelovali 20-godišnjak i dvojica maloljetnika.

Incident se dogodio oko 21 sat kada je kondukter od putnika zatražio vozne karte. Umjesto da ih pokažu, trojica mladića počela su ga vrijeđati i naguravati. U pomoć kolegi priskočio je 33-godišnji vozač autobusa, strani državljanin, koji je tijekom naguravanja lakše ozlijeđen.

Nakon incidenta mladići su pobjegli iz autobusa, a pritom su na vozilo bacali kamenje i oštetili vjetrobransko staklo.

Zahvaljujući brzoj dojavi građana, policajci su ubrzo pronašli počinitelje te ih uhitili i priveli u Policijsku postaju Crikvenica.

Po završetku policijskog postupanja, sva trojica prekršajno su sankcionirana zbog remećenja javnog reda i mira. Protiv 20-godišnjaka bit će podnesena i kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.