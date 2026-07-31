Odvjetnica o smrti mladog motociklista: "Neka objave cijelu snimku"

Dubrovačka odvjetnica i gradska vijećnica Viktorija Knežević pozvala je Policijsku upravu dubrovačko-neretvansku da javnosti učini dostupnom kompletnu snimku prometne nesreće u kojoj je smrtno stradao 20-godišnji motociklist.

Prema njezinu stajalištu, službeno priopćenje policije nije otklonilo dvojbe o događaju, već je otvorilo nova pitanja o okolnostima nesreće, prenosi Dubrovnik Insider.

Teška prometna nesreća dogodila se u ponedjeljak, 27. srpnja, na području Mokošice, kada je život izgubio mladi motociklist. Slučaj je u međuvremenu izazvao zanimanje javnosti i brojne reakcije na društvenim mrežama, gdje dio građana izražava sumnju da je došlo do policijske potjere, koja je mogla imati ulogu u tragičnom ishodu.

Policija je pak u priopćenjima navela da potjere nije bilo.

Priopćenje policije

Slobodna Dalmacija objavila je danas novo priopćenje policije o događaju:

"Neposrednim opažanjem policijski službenici uočili su da se u prometu na cesti kreće motocikl za koji je postojala osnovana sumnja da nije registriran obzirom da nije imao vidno istaknutu registarsku oznaku, odnosno da sudjeluje u prometu protivno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Obzirom na navedeno, sukladno članku 13. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, u cilju provjere i utvrđivanja identiteta vozača policijski službenici su pokušali zaustaviti vozača navedenog motocikla.

Brzina kretanja motocikla nije izmjerena mjernim uređajem te se ne može sa sigurnošću reći kolika je bila u trenutku namjere zaustavljanja, ali obzirom na postojeće usporivače može se procijeniti kako su se oba vozila kretala brzinom primjerenom uvjetima na cesti te je upravo trenutak najmanje brzine kretanje bio najprimjereniji za prestizanje motocikla i zaustavljanje bez ugroze vozača.

Namjera policijskih službenika je bila zaustaviti motociklistu koristeći službenu palicu s natpisom STOP POLICIJA, ali do toga nije došlo budući je motociklist samo zaobišao zaustavljeno vozilo prije nego su policijski službenici izišli iz vozila i nastavio svoje kretanje naglo povećavajući brzinu kretanja motocikla, pri čemu naglašavamo kako ni u jednom trenutku nije dolazilo do kontakta između policijskog vozila i motocikla.

Policijski službenici ni u tom trenutku, a ni ranije, nisu upalili zvučnu i svjetlosnu signalizaciju niti su se upustili u progon motocikla, već su nastavili svoje kretanje navedenom ulicom primjerenom brzinom.

Inače, radi se o motociklu zapremine motora 330 kubičnih centimetra i snage 24 kw, čiji se vlasnik, kao ni identitet vozača, nije mogao utvrditi ni na koji drugi način osim zaustavljanjem. Kako je to uobičajeno u ovakvim situacijama, sve očevidne radnje je u cijelosti provodilo Županijsko državno odvjetništvo.

U sklopu očevidnih radnji obavljeni su razgovori sa svjedocima te su izuzete snimke nadzornih kamera. Sve navedeno nalazi se u spisu predmeta koji je u nadležnosti i kojeg vodi Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku, kako to nalažu zakonski propisi.

Do sada svim poduzetim radnjama nije utvrđeno da su policijski službenici provodili potjeru ili koristili zvučne i svjetlosne signale na policijskom vozilu, kako je to uobičajeno prilikom potjere zbog upozorenja osobi koja se odbija zaustaviti, ali i sigurnosti drugih sudionika u prometu.

Preminuli mladić je u posljednje četiri godine osam puta sankcioniran zbog prometnih prekršaja, od kojih dio spada u kategoriju najtežih prometnih prekršaja", stoji u njihovom priopćenju.

Odvjetnica i gradska vijećnica Viktorija Knežević ističe:

"Priopćenje ponovno otvara više pitanja nego što daje odgovora. Prvo što mi je upalo u oči, a što je bilo do sada prešućeno, jest da je očevidom nakon nesreće rukovodilo Državno odvjetništvo, što znači da postoji sumnja na kazneno djelo.

Policija bi vam na ovo rekla da Državno odvjetništvo to obično radi kada je nastupila smrtna posljedica. To jest točno, ali zašto su to ovaj put prešutjeli u svom prvom priopćenju?

Mislim da postoji samo jedan način da se pruže odgovori i otkloni svaka sumnja, a to je da se objavi cjelovita snimka iz presretača.

Policija takve snimke objavljuje kada se želi nečim pohvaliti, pa ne vidim razloga da se, ako je sve bilo po zakonu kako tvrde, ne objavi snimka od trenutka prvog vizualnog kontakta s motoristom do mjesta nesreće", navela je.

Prvo priopćenje policije o nesreći od 28. srpnja

U priopćenju Policijske uprave dubrovačko-neretvanske navodi se da je 20-godišnji motociklist smrtno stradao nakon što je, vozeći neprilagođenom brzinom kroz nepregledni zavoj u Donjem Obuljenu, izgubio nadzor nad motociklom, udario u betonski stup i kameni zid te s motociklom završio u moru. Od zadobivenih ozljeda preminuo je u dubrovačkoj bolnici.

Policija ističe da su pripadnici Mobilne jedinice prometne policije "Kobre" neposredno prije nesreće pokušali zaustaviti motocikl bez registarskih oznaka, no vozač se nije zaustavio i nastavio je vožnju velikom brzinom. Naglašavaju kako policijski službenici nisu provodili potjeru niti su koristili zvučne i svjetlosne signale.

U prvom priopćenju se također navodi da je mladić upravljao motociklom prije stjecanja prava na upravljanje, da je vozilo bilo neregistrirano te da je ranije više puta bio sankcioniran zbog teških prometnih prekršaja.