Regrutiraju tinejdžere putem interneta za ubojstva po Europi: Europol otkrio jezivu kriminalnu mrežu

U predgrađu Stockholma iz zimske noći pojavio se muškarac odjeven u crno. S pištoljem u ruci prišao je 20-godišnjem Muradu Abdelkaderu, studentu koji se vraćao kući nakon smjene u McDonald'su. Napadač je otvorio vatru i, približavajući se meti, ispaljivao metak za metkom. Posljednji hitac ispalio je žrtvi u glavu.

Ubojica je bio 18-godišnji Atilla Azimov. Te je veljačke noći prošle godine ubio pogrešnog čovjeka. Učinio je to za novac. Angažirala ga je mreža Foxtrot, organizirana kriminalna skupina povezana s iranskim režimom, koja je postala poznata po taktici "nasilja kao usluge" (VaaS).

Tinejdžere regrutiraju preko društvenih mreža

Smatra se da je mreža Foxtrot od 2022. odgovorna za oko 35 ubojstava, kao i za niz napada i pokušaja napada na izraelske mete u Europi, među kojima su i dva napada eksplozivom i ručnim bombama.

Banda za novac angažira tinejdžere da izvršavaju napade, no gotovo ih nikada ne mora platiti jer počinitelji često budu uhvaćeni.

Poput Johannesa Natlanda, norveškog tinejdžera kojeg je porota londonskog suda Old Bailey u srijedu proglasila krivim za udruživanje radi počinjenja ubojstva planiranog u Zapadnom Yorkshireu.

Prema podacima operativne skupine GRIMM, koju je Europol osnovao kako bi se suprotstavio tom problemu, tinejdžeri ubojice regrutiraju se preko društvenih mreža, a upute im se daju na "gejmificiran" način, po uzoru na računalne igre.

Andy Kraag, čelnik Europolova Europskog centra za teški i organizirani kriminal, takvu praksu naziva "proračunatim prepuštanjem ubojstava ranjivim mladim ljudima".

U operativnoj skupini GRIMM trenutačno sudjeluje 11 zemalja pogođenih fenomenom VaaS-a: Belgija, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Island, Nizozemska, Norveška, Španjolska, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Vođa mreže pobjegao u Teheran

Vođa mreže Foxtrot Rawa Majid pobjegao je iz Švedske, a potom i iz Turske, gdje mu je bila operativna baza. Sada se nalazi u iranskom glavnom gradu Teheranu.

Policija vjeruje da su neki od napada izvedenih po modelu "nasilja kao usluge" počinjeni za iranski režim, uključujući napad ručnom bombom na izraelsko veleposlanstvo u Kopenhagenu. Drugi napadi, međutim, dio su Foxtrotovih sukoba za prevlast na tržištu droge.

Diamant Salihu, istraživački novinar švedske televizije SVT, već tri godine istražuje Foxtrot i njegove veze s Iranom. "Režim naređuje vođi mreže Foxtrot da aktivira svoju mrežu i izvede napade na neprijatelje iranskog režima", rekao je. "To mogu biti disidenti, novinari koji se protive režimu, ali i izraelske mete", dodao je za BBC.

Veze s iranskim režimom uspostavljene su nakon listopada 2023., kada je Majid pobjegao u Teheran, rekao je Salihu. "Morao je sklopiti dogovor kako bi mogao slobodno živjeti u Iranu, pod uvjetom da on i njegova mreža rade za režim".

Britanska vlada u travnju 2025. uvela je sankcije mreži Foxtrot i Majidu.

Za ubojstvo mu ponudili oko 25.000 eura

Bilo je to mjesec dana nakon uhićenja Natlanda, koji je tada imao 18 godina. Doputovao je kako bi u ime Foxtrota izvršio ubojstvo negdje u blizini Huddersfielda. Njegov slučaj pokazuje kako funkcionira sustav VaaS-a.

Natland je sin dvoje novinara iz Stavangera i imao je ugodno djetinjstvo, no počeo je uzimati drogu i razvio psihozu. Završio je na liječenju, a kratko je vrijeme proveo i u domu za djecu.

Ondje je upoznao drugog tinejdžera koji se na internetu koristio nadimkom UnknownHustler. Upravo je on Natlandu prvi poslao internetski oglas u kojem se tražila osoba koja bi izvršila ubojstvo u Ujedinjenom Kraljevstvu: "Ubojstvo u Engleskoj, 270 tisuća kruna". Iznos od 270.000 norveških kruna odgovara približno 25.000 eura.

Oglas je stigao od drugog tinejdžera, koji se koristio nadimkom Generalen. U to je vrijeme imao 16 godina, a prethodne tri godine živio je u domu za djecu. On je potom angažirao Natlanda za ubojstvo.

Natland je zatim povezan s članom Foxtrota koji se na internetu koristio korisničkim imenom Agent 47, preuzetim iz serijala videoigara Hitman. Švedska policija tvrdi da se iza tog nadimka krije Ali Shehad Ahmed, blizak vođi Foxtrota Majidu.

Vodili ga kao lika u računalnoj igri

Agent 47 rezervirao je Natlandu jednosmjernu avionsku kartu za Manchester i pomogao mu da dobije hitnu putovnicu. Putem aplikacije za razmjenu poruka Signal vodio ga je kroz svaku fazu putovanja, a zatim ga predao osobi zaduženoj za logistiku, koja se koristila nadimkom "1".

Postupajući prema Natlandu gotovo kao prema liku iz računalne igre, "1" mu je poslao kartu i videosnimke koje su pokazivale gdje može pronaći oružje skriveno u šumi u Huddersfieldu.

Zatim mu je poslao još jednu snimku s uputama kako doći do zalihe novca skrivene u raslinju pokraj pješačkog tunela. Nakon što se Natland smjestio u hotelu u Huddersfieldu s oružjem, Agent 47 ponovno mu je poslao poruku: "Sutra imamo puno posla".

Natland je uhićen sljedećeg jutra. Još mu nije bilo rečeno koga treba ubiti, a protuteroristički istražitelji i dalje pokušavaju utvrditi je li trebala biti riječ o obračunu kriminalaca ili politički motiviranom ubojstvu izvršenom za Iran.