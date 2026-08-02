Detalji kobne nesreće u Slavoniji: Mladić poginuo u sudaru s radnim strojem, auto završio na krovu

Poznati su detalji tragične prometne nesreće koja se u petak ujutro dogodila na državnoj cesti D7 između Kuševca i Širokog polja, u blizini Đakova.

Kako doznajemo iz PU osječko-baranjske, u nesreći je poginuo mladić 2005. godište koji je upravljao neosiguranim i neregistriranim automobilom, a koji se sudario s radnim strojem.

21-godišnjak se kretao iz smjera juga prema Širokom polju te je u trenutku nesreće prešao u suprotnu traku i udario prednji dio radnog stroja koji se kretao u smjeru Kuševca.

Nakon udara došlo je do rotacije automobila i njegovog prevrtanja na krov.

Na mjesto nesreće izašli su policija te šest pripadnika DVD-a Đakovo. Alkotestom je utvrđeno da vozač radnog stroja nije bio pod utjecajem alkohola.

Promet je tom dionicom bio je zatvoren od 10:20 do oko 12:45, a odvijao se alternativnim pravcima, potvrdila je policija za DNEVNIK.hr.