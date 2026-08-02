Kruži dramatična snimka: Policija kamenjem gađa tinejdžera koji pokušava doći do Ceute

Marokanski interventni policajci snimljeni su kako kamenjem gađaju tinejdžera koji je pokušavao ući u more i doplivati do španjolske eksklave Ceute.

Pokušaj policije da ga zaustavi nije uspio. Ubrzo je zaplivao Gibraltarskim tjesnacem, istim putem kojim je od četvrtka do Ceute stiglo oko 60.000 ljudi.

U kaotičnim prizorima u subotu, dok je Ceuta postajala novo središte migrantske krize na granici Europske unije, deseci migranata penjali su se preko stijena uz obalu pokušavajući zaobići graničnu ogradu.

🇲🇦 Moroccan security forces throwing stones at citizens returning from Ceuta to block entry.



The hostile actions taken at the border sparked widespread public backlash and anger online. pic.twitter.com/sREMUrQLnk — Defender (@voiceofdefender) August 2, 2026

Marokanska interventna policija, naoružana palicama i štitovima, rano u subotu oklopnim je vozilima potisnula stotine migranata koji su se okupili u blizini granice.

Situacija je ubrzo postala napeta. Migranti su na ulicama počeli podizati barikade od metalnih ograda i odbačenih kanti za smeće. Neki su još nosili gumene kolutove kojima su se koristili pri plivanju prema Ceuti.

Kako piše The Sun, kada su novinari pokušali snimiti kaos s hotelskog balkona, mladići su ih zasuli kamenjem.

Tisuće ljudi koji su stigli u Ceutu u četvrtak i petak počeli su je napuštati jer nisu imali dovoljno hrane ni mjesta za noćenje. Većina migranata dolazi iz Maroka, dok ih je manji broj stigao iz zapadne Afrike. Među njihovim željenim odredištima su Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Španjolska i Nizozemska.

Jedan Marokanac koji je doplivao do Ceute rekao je da migranti traže bolju budućnost. "Samo želimo bolji život, ali u Ceuti za nas nema ničega".

Vlasti tvrde da se stanje postupno stabilizira i da je više od 95 posto migranata vraćeno u Maroko. Traje i istraga o tome kako je došlo do masovnog proboja granice.