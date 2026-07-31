Kaos u španjolskoj enklavi! U jednom danu stiglo 50.000 migranata: "Ovo je najveća kriza od 2021. godine..."

Španjolska i Maroko u petak su pojačali osiguranje granične ograde oko španjolske enklave Ceute i, kako se čini, zaustavili masovni priljev migranata nakon što je u samo jednom danu kopnom i morem u grad ušlo oko 49.000 ljudi, dok je u moru pronađeno najmanje 19 tijela.

Masovni ulazak migranata u Ceutu, španjolsku enklavu na marokanskoj obali Sredozemlja, izazvao je podjele u Europi. Italija je zaprijetila da će suspendirati primjenu šengenskog režima slobodnog kretanja u odnosu na Španjolsku.

‼️Ceuta zdobyta przez Marokańczyków!

Media podają że 40 000 młodych mężczyzn zdobyło 80 000 Ceutę. Są nagrania dokumentujące włamania do domów prawowitych mieszkańców

pic.twitter.com/iT32W9zgXf — 🅞🅛🅐🅝🅣🅐🇵🇱ɐuɾʎʇɹɐdzǝꓭ (@alojjola) July 30, 2026

Na ulazima u Ceutu marokanske vlasti rasporedile su vozila s vodenim topovima i potiskivale migrante natrag. U blizini su se nakon sukoba s gomilom mogli vidjeti izgorjeli ostaci autobusa i sedam automobila. Španjolske vlasti priopćile su da će pokušati što brže protjerati osobe koje su ilegalno ušle u zemlju, unatoč nedavnoj sudskoj odluci kojom su djelomično ograničena posebna pravila koja omogućuju njihovo trenutačno vraćanje preko granice.

Španjolski premijer Pedro Sanchez trebao bi tijekom dana posjetiti Ceutu zajedno s ministrom unutarnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

Ceuta i Melilla, druga španjolska autonomna enklava na sjeveru Maroka, jedine su kopnene granice Europske unije s Afrikom. U svakom od tih gradova živi oko 85.000 stanovnika. Iako se obje enklave povremeno suočavaju s valovima pokušaja ilegalnog prelaska granice, ulazak gotovo 50.000 ljudi u jednom danu čini se dosad nezabilježenim.

Španjolska je događaj opisala kao najveću migrantsku krizu najmanje od 2021. godine. Ministar teritorijalne politike Angel Victor Torres rekao je da je jedan od mogućih razloga naglog porasta broja dolazaka i nedavna odluka španjolskog Vrhovnog suda prema kojoj se migranti presretnuti na moru pri pokušaju dolaska u Ceutu ili Melillu ne mogu automatski vraćati prema posebnim graničnim pravilima. Torres je izjavio da je španjolska vlada odmah reagirala te da će migrante postupno vraćati, uz poštovanje sudskih odluka i njihovih prava.

S marokanske strane granice tisuće migranata tijekom noći pristizale su u grad Fnideq, unatoč pojačanim sigurnosnim snagama koje su spriječile većinu pokušaja prelaska. Kako je prolaz kroz granične prijelaze bio blokiran, skupine migranata kretale su se uz obalu tražeći način da zaobiđu ogradu, a neki su se pripremali i preplivati do Ceute.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

"Zakasnio sam", rekao je 32-godišnji Brahim, koji je iz Tangiera stigao u nadi da će prijeći granicu, ali je zatekao zatvoren prijelaz. Među onima koji su pokušavali ući bili su žene i djeca, i iz Maroka i iz zemalja supsaharske Afrike.

Policijski sindikat španjolske Civilne garde (AUGC) objavio je na društvenoj mreži X da u četvrtak nije bilo dovoljno policajaca za nadzor granične ograde, zbog čega nisu uspjeli zaustaviti masovni prelazak.

Nekoliko lokalnih organizacija za pomoć migrantima poručilo je da migracijska politika zahtijeva temeljitu reviziju koja će istodobno uzeti u obzir stvarnost južne granice i zajamčiti poštovanje dostojanstva i ljudskih prava migranata i izbjeglica te upozorilo da Ceuta nema dovoljno kapaciteta za prihvat tolikog broja ljudi.

Migracije su i dalje jedno od najosjetljivijih političkih pitanja u Europi, gdje su desne stranke snažno ojačale nakon migrantske krize 2015. godine, kada je više od milijun ljudi, uglavnom bježeći od rata u Siriji, stiglo na europski kontinent.

Migranti na granici između Maroka i španjolske enklave Ceute Foto: Afp

Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je da je njezina vlada spremna "poduzeti izvanredne mjere radi zaštite granica i sigurnosti građana, uključujući suspenziju šengenskog režima sa Španjolskom".

Dok španjolska socijalistička vlada poručuje da čvrsto postupa prema ilegalnim prelascima granice, istodobno ističe da imigranti doprinose jačanju gospodarstva te je prošle godine ponudila masovnu legalizaciju, nakon koje su stotine tisuća ljudi podnijele zahtjev za državljanstvo. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani ocijenio je da odluka Madrida o dodjeli španjolskog, a time i europskog državljanstva za više od 500.000 neregularnih migranata "šalje pogrešnu poruku i potiče trgovinu ljudima".

Španjolski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares odgovorio je da je Tajanijeva izjava neprimjerena te poručio kako Španjolska od Italije očekuje solidarnost, a ne stranačku demagogiju. Dodao je da će pozvati talijanskog veleposlanika na razgovor u znak prosvjeda.