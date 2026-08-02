Vatrogasci u danu izašli na više od 140 intervencija: Bura ponovno rasplamsala požar u Istri

Požar na rubu sela Orihi u općini Barban u Istri ponovno se aktivirao u nedjelju ujutro zbog jake bure.

Na terenu je trenutačno 15 vatrogasaca s pet vozila, koji pokušavaju staviti požar pod kontrolu. Iz Divulja je pozvan i protupožarni zrakoplov Air Tractor, koji će iz zraka osmotriti požarišta te s nekoliko naleta pomoći vatrogascima.

Sva ostala požarišta koja su u subotu izbila u Istri trenutačno su pod kontrolom, a sve raspoložive snage javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava nalaze se u pripravnosti.

Više od 140 intervencija u danu

Iz Hrvatske vatrogasne zajednice (HVZ) izvijestili su u nedjelju da su u protekla 24 sata zabilježili 143 vatrogasne intervencije na kojima je kumulativno sudjelovalo 197 vatrogasnih organizacija s ukupno 774 vatrogasca, 259 vatrogasnih vozila i sedam protupožarnih zrakoplova.

Ukupna opožarena površina iznosila je 60,4 hektara, naveli su iz HVZ-a.

U Istarskoj županiji vatrogasci su tijekom noći ostali sanirati dva požarišta, kod Barbana i Oprtlja.

Istarski vatrogasci u subotu su navečer lokalizirali i požar u naselju Markovići u općini Oprtalj gdje je bila zahvaćena trava, nisko raslinje, makija i šuma na ukupnoj opožarenoj površini od 30 hektara.

Požar je gasilo 38 vatrogasaca s 15 vatrogasnih vozila iz JVP-a Umag te DVD-a Oprtalj, Buje i Umag, uz pomoć dva kanadera.

U Splitsko-dalmatinskoj županiji požar otvorenog prostora na području naselja Prapatnica (Prgomet), za koji je ŽVOC Splitsko-dalmatinske županije zaprimio dojavu 31. srpnja, i dalje je pod nadzorom vatrogasaca.

Radilo se o požaru na odlagalištu glomaznog otpada koji se proširio izvan deponija na travu i nisko raslinje na procijenjenoj površini od dva hektara. U subotu su na intervenciji sudjelovala 52 vatrogasca s 20 vatrogasnih vozila s operativnih područja Split, Kaštela, Solin, Sinj, Makarska i Trogir.

Vatrogasci s područja Kaštela i Trogira u subotu popodne ugasili su požar koji je bio planuo na području naselja Labin. Požarom su bile zahvaćene trava i nisko raslinje na površini od 1,5 hektara. A u pomoć 28 vatrogasaca s 10 vatrogasnih vozila došao je i kanader.

Vatrogasci su sinoć ugasili i požar na području Novih Sela kod Omiša. Požarom su bile zahvaćene trava i nisko raslinje na ukupnoj opožarenoj površini od šest hektara. Na intervenciji gašenja požara sudjelovalo je 26 vatrogasaca s devet vatrogasnih vozila iz DVD-a Gata, Trilj, Zadvarje, Kučiće i Omiš. Kao pomoć zemaljskim snagama angažiran Air Tractor koji je preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.

U Zadarskoj županiji u subotu navečer su vatrogasci ugasili požar otvorenog prostora na području naselja Drage (Pakoštane), za koji je ŽVOC Zadarske županije zaprimio dojavu u subotu. Radilo se o požaru trave i niskog raslinja na površini od šest hektara. Tijekom dana u pomoć zemaljskim snagama bio je angažiran Air Tractor, također preusmjeren sa zadaće protupožarnog izviđanja.