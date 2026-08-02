FOTO Kaos prema granici s Crnom Gorom: Konavle blokirane, neki vozači čekaju i više od 12 sati

Promet kroz Konavle gotovo je paraliziran zbog golemih gužvi prema granici s Crnom Gorom.

Dio vozača u automobilima je još od subote navečer, a neki čekaju i više od 12 sati, javlja novinarka Dnevnika Nove TV Paula Klaić Saulačić.

Gužva u Konavlama (Foto: DNEVNIK.hr)

Gužva u Konavlama Foto: DNEVNIK.hr

Prema podacima Hrvatskog autokluba (HAK) objavljenima u nedjelju ujutro, na graničnom prijelazu Karasovići zabilježena su četiri sata čekanja u jednom smjeru te višesatna čekanja u drugom.

Gužva u Konavlama Foto: DNEVNIK.hr

Gužva u Konavlama Foto: DNEVNIK.hr

Velika gužva nije zaobišla ni granični prijelaz Vitaljina, na kojem se također čeka oko četiri sata. Snimke HAK-ovih kamera već su rano ujutro pokazivale duge kolone vozila na oba prijelaza.

HAK je u nedjelju ujutro izvijestio da je promet pojačan na važnijim cestama, osobito prema moru, te da su zastoji i kolone zabilježeni na prilazima turističkim središtima i na većini graničnih prijelaza.

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