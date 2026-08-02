Pucnjava u susjedstvu: Ubijen visokopozicionirani član zloglasnog klana

Jovan Mrvaljević iz Nikšića ubijen je u subotu navečer u pucnjavi u naselju Kapino Polje u Crnoj gori. Mrvaljević je slovio za visokopozicioniranog člana škaljarskog klana.

Policija je pokrenula istragu te su u potrazi za počiniteljima. Iz Uprave policije su potvrdili da je Mrvaljević ubijen vatrenim oružjem te da je preminuo na licu mjesta.

Otprije poznat policiji

Mrvaljevića se početkom 2021. godine sumnjičilo da je bio dio kriminalne skupine koja je u Tivtu navodno planirala ubojstvo beogradskih kriminalaca Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Ubijeni Mrvaljević ranije je optužio policajce Petra Lazovića i Jugoslava Raičevića, bivše članove Tima za posebnu operativnu podršku, da su ga zlostavljali u noći s 30. na 31. prosinca 2020. nakon uhićenja u Nikšiću. U iskazu je naveo da su ga policajci mučili u službenom vozilu na putu od Nikšića do Podgorice, pišu Vijesti.

Tvrdio je da su mu stavljali vrećicu na glavu, gušili ga, udarali i prijetili silovanjem. Zbog tih je optužbi protiv suspendiranih policajaca vođen postupak na Osnovnom sudu u Podgorici. Lazović i Raičević početkom srpnja ove godine nepravomoćno su oslobođeni optužbi za mučenje Mrvaljevića i Mila Jovanovića.

Nepravomoćna oslobađajuća presuda donesena je 8. srpnja. Sudac Osnovnog suda u Podgorici Ilija Radulović objasnio je da je odluka utemeljena na dva ključna dokaza, snimkama nadzornih kamera iz Centra sigurnosti Nikšić i policijskih prostorija u City Mallu.

Istaknuo je da se na snimkama nisu mogle utvrditi nikakve ozljede. Optužnica Državnog odvjetništva u Podgorici temeljila se, s druge strane, na dokazima iz SKY komunikacije.