Novi detalji tragedije u Zagorju: Požar je bio podmetnut

Dojava o požaru zaprimljena je u 7:24, a na intervenciju su izašli vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje, koji su požar ugasili.
Očevid su obavili policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija, pod vodstvom dežurne zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.
"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.
Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar", priopćila je policija.
Tijela preminulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.