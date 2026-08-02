Novi detalji tragedije u Zagorju: Požar je bio podmetnut

Policija je dovršila očevid nakon požara koji je u subotu ujutro izbio u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretju.

Dojava o požaru zaprimljena je u 7:24, a na intervenciju su izašli vatrogasci Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti Križ Začretje, koji su požar ugasili.

Očevid su obavili policijski službenici i inspektorica za zaštitu od požara i eksplozija, pod vodstvom dežurne zamjenice Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu.

"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.



Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar", priopćila je policija.

Tijela preminulih prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gdje će se obdukcijom utvrditi točan uzrok smrti.