Cure detalji smrtonosne eksplozije u Moskvi: Žena pokušala unijeti bombu u restoran, reagirao zaštitar

Eksploziju u restoranu u Moskvi u subotu navečer uzrokovala je eksplozivna naprava, prema službenim informacijama, javili su ruski mediji.

Prva nepotvrđena izvješća na društvenim mrežama sugerirala su da je riječ o curenju plina, ali istražitelji su zaključili da se radi o eksplozivnoj napravi, izvijestila je državna novinska agencija TASS, pozivajući se na Nacionalni antiteroristički odbor.

Tri osobe su poginule u eksploziji, a 21 je ozlijeđena. Zasad nije poznato je li motiv napada politički.

Žena je pokušala unijeti eksplozivnu napravu u restoran, ali ju je u tome spriječio zaštitar, izvijestio je TASS, pozivajući se na nalaze istražitelja. Oboje su poginuli u eksploziji, kao i gost restorana.

Po medijskim izvješćima, restoran Balzi Rossi u središtu Moskve bio je rezerviran za privatne događaje. U objavama na društvenim mrežama pisalo je da se restoranu održava svadba kao i rođendan generala ruskih oružanih snaga.

Vlasti zasad nisu komentirale događaj.