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Potresan apel, žena traži svjedoke nesreće: "Izgubila sam bebu..."

PišeI. H., 01. kolovoza 2026. @ 22:37 komentari
Policija, ilustracija
Policija, ilustracija Foto: Nikolina Vukovic Stipanicev / CROPIX/Cropix
Autorica apela navodi kako ju je, dok je prelazila pješački prijelaz, udario osobni automobil s oznakom TAXI.
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