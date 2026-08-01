Potresan apel, žena traži svjedoke nesreće: "Izgubila sam bebu..."

U Splitu je osvanuo potresan apel kojim se traže svjedoci prometne nesreće koja se dogodila 6. srpnja oko 23:15 sati u Ulici Put Radoševca.

Autorica apela navodi kako ju je, dok je prelazila pješački prijelaz u blizini autobusne stanice Trstenik, udario osobni automobil s oznakom TAXI. Istaknula je da su posljedice nesreće tragične jer je zbog zadobivenih ozljeda izgubila bebu u 16. tjednu trudnoće.

Pozvala je sve koji su te večeri bili u blizini ili imaju bilo kakve informacije o okolnostima nesreće da joj se jave na broj naveden u oglasu ili da kontaktiraju Policijsku upravu splitsko-dalmatinsku. Na kraju poruke zahvaljuje građanima na pomoći, uz nadu da će svjedočanstvo očevidaca pomoći u rasvjetljavanju događaja, piše Dalmacija danas.

Apel osvanuo u Splitu Foto: Dalmacija danas

Splitska policija pozvala je 28. srpnja svjedoke prometne nesreće da se jave. Evo što je objavljeno na stranici PU splitsko-dalmatinske:

U ponedjeljak 6. srpnja 2026. godine oko 23,15 sati u Splitu, na kolniku ulice Put Radoševca južno od kućnog broja 2 dogodila se prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo nepoznato osobno vozilo, s oznakom "TAXI" ispisanoj na crnoj pravokutnoj podlozi i 31-godišnja pješakinja.

Dolaskom do mjesta događaja, na obilježenom pješačkom prijelazu, prednjim desnim dijelom nepoznatog osobnog automobila, nepoznati vozač je zahvatio desnu stranu tijela pješakinje i napustio mjesto događaja. Događaj je policiji prijavljen u ponedjeljak, 27. srpnja 2026. godine.

U cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti koje su prethodile navedenom događaju molimo eventualne svjedoke-očevice prometne nesreće, kao i druge osobe koje imaju korisnih saznanja za navedeni događaj, da se jave osobno, ili telefonom 021 504-010, 021 504-036 u Postaju prometne policije Split.