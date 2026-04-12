Mađari izlaze na birališta, hoće li ovo biti kraj 16-godišnje vladavine? "Ako Orbán pobijedi, napustit ću zemlju"

Mađari u nedjelju glasaju na izborima koji bi mogli okončati 16-godišnju vladavinu premijera Viktora Orbána, uzdrmati Rusiju i potresti desničarske krugove diljem Zapada, uključujući Bijelu kuću američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Orbán, euroskeptični nacionalist, stvorio je model "neliberalne demokracije" koji Trumpov pokret Učinimo Ameriku ponovo velikom (MAGA) i njegovi štovatelji u Europi smatraju uzorom, piše Reuters.

No mnogi Mađari sve su nezadovoljniji Orbánom nakon tri godine ekonomske stagnacije i rasta životnih troškova te izvješćima o oligarsima bliskim vladi koji gomilaju sve veće bogatstvo.

Ankete javnog mnijenja u posljednja dva tjedna pokazale su da Orbánova stranka Fidesz zaostaje za Tiszom, novom strankom desnog centra Pétera Magyara, za sedam do devet postotnih bodova.

Birališta na izborima za parlament sa 199 mjesta otvorena su u šest sati ujutro, a zatvaraju se u 19 sati.

Glasanje se pomno prati u Bruxellesu, gdje mnogi kolege iz EU-a kritiziraju Orbána, prijatelja ruskog predsjednika Vladimira Putina i bliskog Trumpova saveznika, zbog onoga što nazivaju erozijom mađarske demokratske vladavine, slobode medija i prava manjina.

Za Ukrajinu, mađarskog istočnog susjeda, Orbánov poraz mogao bi značiti deblokiranje kredita Europske unije od 90 milijardi eura, ključnog za ratne napore Kijeva.

Rusija bi pak Orbánovim silaskom s vlasti ostala bez najbližeg saveznika u EU-u.

Orbán je izbore predstavio kao izbor između rata i mira. Tijekom kampanje naglašavao je da će vođa oporbe Magyar uvući Mađarsku u ruski rat s Ukrajinom, što on snažno poriče.

"S najvećom nadom iščekujem nedjeljne izbore", rekao je Orbán pristašama u svom rodnom gradu Szekesfehervaru u subotu. "Ako dobro poznajemo sebe, ako dobro poznajemo svoju zemlju i ako dobro poznajemo vlastiti narod, onda moram reći da će Mađari u nedjelju glasati za sigurnost", dodao je.

Orban je dobio javnu podršku Trumpove administracije - što je kulminiralo posjetom potpredsjednika J. D.-ja Vancea Budimpešti prošli tjedan. Ima i podršku Kremlja i krajnje desničarskih čelnika u Europi.

No njegovu kampanju uzdrmali su medijski izvještaji u kojima se tvrdi da je njegova vlada surađivala s Moskvom. Orban, koji to poriče, tvrdi da mu je cilj zaštititi mađarski nacionalni identitet i tradicionalne kršćanske vrijednosti unutar EU-a te njezinu sigurnost u opasnom svijetu.

U međuvremenu, bivši Orbanov suradnik Magyar iskoristio je nezadovoljstvo zbog navodne državne korupcije i pada životnog standarda, a mladi birači posebno su željni promjena.

"Jako sam uzbuđena, ali i jako uplašena", rekla je Kriszta Tokes, 24-godišnjakinja koja prodaje suvenire u Budimpešti. "Znam da moja budućnost ovisi o ovome", rekla je te dodala da planira napustiti Mađarsku ako Orban pobijedi.

Na svom posljednjem skupu u gradu Miskolcu u petak Magyar je rekao: "Ovo će biti referendum o budućnosti naše zemlje i o tome gdje pripadamo."

Analitičari upozoravaju da je ishod glasanja i dalje neizvjestan, navode broj neodlučnih birača, prekrajanje izbornih jedinica u Fideszovu korist i visok udio etničkih Mađara u susjednim zemljama, koji uglavnom podržavaju vladajuću stranku.

Kažu da su mogući svih ishodi, od Magyarove dvotrećinske većine do Orbanove.