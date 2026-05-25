Detalji drame na Visu, poznato stanje hospitaliziranog vatrogasca: "Brodica je stigla u najkraćem mogućem vremenu"

Umirovljevnom vatrogascu je pozlilo, povraćao je krv, a po njega je stigla brodica satima nakon poziva u pomoć. Ministarstvo zdravstva potvrdilo je za Dnevnik Nove TV da je zatražilo očitovanje.

O cijelom slučaju izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Bruna Papić.

Helikopter hitne medicinske službe nije mogao poletjeti prema Visu zbog tehničkih poteškoća, obrazloženje je koje je dobila liječnica koja se u ponedjeljak navečer zatekla na terenu.

Prema navodima iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, liječnica je nakon pregleda procijenila da bi pacijentu mogao biti potreban helikopterski prijevoz te ga je i zatražila. Rečeno joj je da treba pričekati kako bi se vidjelo može li se helikopter osposobiti i staviti u funkciju. Nakon otprilike pola sata stigla je informacija da helikopter ipak ne može poletjeti.

Važno je, međutim, napomenuti da je zemaljski tim hitne medicinske pomoći na mjesto događaja stigao pet minuta nakon poziva, istaknula je Papić.

S pacijentom, zapovjednikom viškog DVD-a, u tom je trenutku bio i njegov kolega iz istog DVD-a. "Rekli su da će poslati brodicu, ovu stalnu od kapetanije. Međutim, ona je bila na nekoj intervenciji na Šolti, pa smo trebali čekati. On je došao u bolnicu tek u 1 sat u noći", rekao je Pavao Pincetić.

Dodao je da su problemi počeli oko 20 sati.

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić rekao je da je dežurna liječnica procijenila kako pacijenta treba prevesti u Split.

"Dežurna liječnica je zaključila da se pacijent transportira u Split. On je u tom trenutku bio stabilan. Kontaktirali su hitnu helikoptersku medicinsku službu, međutim helikopter je imao tehničke probleme. Tada se zvala brza brodica. Ona je došla u najkraćem mogućem vremenu, kad je bila slobodna, i prevezla pacijenta do Splita", rekao je Luetić.

Prema posljednjim informacijama koje je reporterka Papić dobila od pacijentova kolege, pretrage su i dalje u tijeku na objedinjenom hitnom bolničkom prijamu u Splitu. Iz bolnice navode da obrada može potrajati još nekoliko sati, no najvažnije je da je pacijent stabilno i da nije životno ugrožen.

Brodica koja je došla po njega na Vis, prema navodima svjedoka, ali i Zavoda za hitnu medicinu, prije toga je bila na drugoj intervenciji. Inače je usidrena u Milni na Braču, zbog čega joj treba više vremena da stigne do Visa.

Kolega iz DVD-a Vis ističe da ne žele upirati prstom ni u koga, nego se pitaju je li postojao brži način da njihov kolega sigurno stigne do kopna i potrebne medicinske skrbi.

Što se tiče mogućeg angažmana vojnog helikoptera MORH-a, Luetić je potvrdio da je njegovo podizanje procjena operativnog tima kojem se javljaju liječnici s terena. U ovom slučaju, prema njegovim riječima, život pacijenta nije bio ugrožen.

I dalje se čeka očitovanje Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije prema Ministarstvu zdravstva.

