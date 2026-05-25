Započeo je novi krug trezorskih zapisa: Evo detalja za one koji žele uložiti novac

Država ponovno od građana pozajmljuje novac. Počeo je novi krug upisa trezorskih zapisa. Građani drže 8,5 posto javnog duga, a interes za državne vrijednosne papire i dalje raste. U svim dosadašnjim izdanjima sudjelovali su s više od 449 tisuća ponuda, ukupne vrijednosti 15 milijardi i 900 milijuna eura. Građanima je kroz kamate dosad preusmjereno više od 380 milijuna eura. Novi upis trezoraca traje do ponedjeljka.

"Zanimljivo je da se radi o trezorskim zapisima s rokom dospijeća od godine dana i kamatnim prinosima 2,85 posto. Država je ovdje izdvojila ciljani iznos od 1,3 milijarde eura, što je zapravo gotovo dvaput više nego prošlogodišnje izdanje jednogodišnjih trezoraca. I ovaj put postoji opcija reinvestiranja, odnosi se na trezorske zapise koji dospijevaju 4. lipnja, znači građani već sad mogu reinvestirati ako to žele", rekla je Gordana Soldo, savjetnica Uprave Fine.