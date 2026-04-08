Objavljene najnovije ankete: "Oporba u Mađarskoj uvjerljivo vodi, Orban pred potopom"

Mađarska oporbena stranka Tisza na putu je da na nedjeljnim izborima osvoji dvotrećinsku parlamentarnu većinu potrebnu za izmjenu ustava i donošenje ključnih zakona za deblokadu sredstava iz EU-a, pokazuje u srijedu projekcija agencije za ispitivanje javnog mnijenja Median.

Dugogodišnji nacionalistički premijer Viktor Orban i njegova stranka Fidesz suočavaju se s najvećim izazovom svojoj vladavini u posljednjih 16 godina. U neovisnim anketama vodi Tisza, stranka desnog centra predvođena nekadašnjim članom Fidesza Peterom Magyarom, prenosi Reuters.

Ime te stranke kovanica je prvih slogova mađarskih riječi za 'poštovanje' (tisztelet) i 'slobodu' (szabadsag). Tisza (Tisa) je i važna rijeka u mađarskoj kulturi.

Na temelju analize pet najnovijih Medianovih anketa provedenih krajem veljače i tijekom ožujka, predviđa se da će Tisza osvojiti između 138 i 142 mandata u parlamentu sa 199 mjesta.

Prema tom istraživanju Fidesz će osigurati između 49 i 55 mandata, a krajnje desna Naša domovina (Mi Hazank) njih pet ili šest.

Za dvotrećinsku većinu, potrebnu za izmjenu ustava i temeljnih zakona, potrebna su 133 zastupnika.

Fidesz ju je imao većeg dijela svoje vladavine od 2010. godine, što je iskoristio za odobravanje novog ustava i donošenje i izmjenu nekoliko ključnih zakona, uključujući izborni.

Agencija Median, na glasu kao jedna od najpouzdanijih prognozera u Mađarskoj, navela je da je pet istraživanja provedeno na ukupnom uzorku od pet tisuća ispitanika iz tri odvojena pozivna centra.

Median je točno predvidio Orbanovu uvjerljivu pobjedu na prethodnim izborima prije četiri godine, iako je tada neznatno precijenio podršku oporbi.

Fidesz ne vjeruje anketama koje predviđaju Tiszinu pobjedu te ukazuju na istraživanja koja i dalje sugeriraju Orbanov ostanak na vlasti. Protivnici Fidesza tvrde da su te ankete uglavnom proveli instituti s financijskim ili osobnim vezama s vladajućom strankom.