Evakuirano 50.000 ljudi, otrovni spremnik prijeti katastrofom: "Strahuje se od eksplozije"

Hitne službe u južnoj Kaliforniji i tijekom noći nastavile su utrku s vremenom kako bi spriječile moguće curenje i katastrofalnu eksploziju golemog spremnika ispunjenog otrovnom kemikalijom, dok deseci tisuća stanovnika i dalje ne mogu u svoje domove zbog ozbiljne prijetnje zdravlju i sigurnosti.

Oko 50 tisuća ljudi u okrugu Orange prošlog je tjedna dobilo nalog za hitnu evakuaciju iz zone koja se smatra potencijalno ugroženom u slučaju eksplozije. Mnogi su produženi vikend povodom Memorial Daya proveli u skloništima, hotelima ili kod prijatelja i rodbine izvan opasnog područja.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom zbog situacije je proglasio izvanredno stanje.

Kriza je eskalirala nakon što je u subotu navečer na spremniku u postrojenju tvrtke GKN Aerospace u Garden Groveu otkrivena pukotina. Vatrogasci i stručnjaci za opasne tvari vratili su se na lokaciju u nedjelju navečer kako bi tijekom višesatne operacije utvrdili prolazi li pukotina kroz cijelu stijenku spremnika, što bi značilo da je opasni unutarnji tlak popustio.

Ako tlak i dalje ostaje zarobljen unutar spremnika, postoji mogućnost, kako upozoravaju vlasti, "katastrofalnog scenarija" s potencijalno razornim posljedicama za okolno područje.

A large chemical tank at GKN Aerospace in Garden Grove is overheating and leaking toxic methyl methacrylate.



The 34,000-gallon tank holds about 7,000 gallons of highly flammable and toxic MMA used in plastics.



Od četvrtka, kada su se pojavili prvi znakovi problema u obliku naglog porasta temperature i tlaka unutar spremnika, vlasti su upozorili na dvije moguće opasnosti: snažnu eksploziju koja bi mogla raznijeti krhotine po okolnim kućama i poslovnim objektima ili istjecanje oko 7000 galona metil-metakrilata, opasne kemikalije koja bi mogla kontaminirati zrak i tlo.

Metil-metakrilat, poznatiji kao MMA, može izazvati ozbiljne probleme s dišnim sustavom te iritaciju kože i očiju. Unatoč zabrinutosti stanovnika, vlasti tvrde da za sada nema znakova curenja i da se kvaliteta zraka kontinuirano nadzire.

Stanovnici s nestrpljenjem očekuju rezultate najnovije inspekcije jer bi potvrda da je tlak oslobođen mogla omogućiti postupno smanjivanje evakuacijskih zona i povratak dijela ljudi svojim kućama.

U neposrednoj blizini ugroženog područja nalaze se i popularne turističke atrakcije poput Disneylanda i zabavnog parka Knott’s Berry Farm, no zasad nisu obuhvaćene evakuacijom.

Disneyland je priopćio da park normalno radi te da pomno prati razvoj situacije u suradnji s lokalnim vlastima.

Problemi su započeli kada se jedan od spremnika u postrojenju počeo pregrijavati, što je aktiviralo sigurnosne ventile i sustav za hlađenje.

Međutim, ventili su bili djelomično začepljeni pa temperatura nije prestala rasti. Stručnjaci upozoravaju da kod pregrijavanja MMA-a dolazi do opasne kemijske reakcije koju je u velikim spremnicima iznimno teško kontrolirati.

Profesor kemije sa Sveučilišta Južne Kalifornije Elias Picazo objasnio je kako se stvara “začarani krug” u kojem reakcija proizvodi toplinu, dok toplina istodobno dodatno ubrzava reakciju. Upravo zato vatrogasci pokušavaju spremnik održati što hladnijim kako bi stabilizirali stanje unutar njega.

Američka Agencija za zaštitu okoliša procjenjuje da je najizgledniji scenarij manje curenje koje bi hitne službe mogle kontrolirati i neutralizirati, no vlasti i dalje ne isključuju mogućnost ozbiljnijeg incidenta.

U akciju je uključeno gotovo 800 pripadnika hitnih službi, među kojima su toksikolozi, specijalizirani timovi za opasne tvari i stručnjaci za javno zdravstvo.

Tijekom vikenda pokušavali su kemikaliju unutar spremnika postupno učvrstiti izvana prema unutra, proces koji su usporedili sa smrzavanjem ledene kocke. Ipak, upozoravaju da uspjeh nije zajamčen.

"Ako spremnik pukne, moglo bi doći do izlijevanja svih 7000 galona kemikalije ili do katastrofalne eksplozije", upozorili su iz vatrogasne službe, dodajući da stručnjaci još uvijek ne mogu sa sigurnošću utvrditi temperaturu pri kojoj bi moglo doći do zapaljenja ili detonacije.

Vatrogasna služba objavila je i kartu mogućeg udara eksplozije koja prikazuje zone teških, umjerenih i lakših oštećenja oko postrojenja. Tvrtka GKN Aerospace uputila je javnu ispriku stanovnicima i poslovnim subjektima pogođenima evakuacijom te poručila da neprekidno surađuje s hitnim službama kako bi smanjila rizik od curenja.

Istodobno raste i pravni pritisak na kompaniju. Dvoje stanovnika iz evakuacijske zone podnijelo je skupnu tužbu protiv GKN Aerospacea, optužujući tvrtku za nemarno skladištenje i rukovanje opasnom kemikalijom. Odvjetnici tvrde da se velik broj stanovnika već želi priključiti tužbi.

Stanovnici koji su morali napustiti domove govore o velikim troškovima, strahu od moguće kontaminacije i neizvjesnosti oko povratka. Neki tvrde da već osjećaju simptome poput glavobolje, vrtoglavice i nadraženosti dišnih puteva, iako vlasti navode da opasna kemikalija zasad nije otkrivena u zraku. EPA je na području postavila 24 uređaja za neprekidno praćenje kvalitete zraka, piše CNN.