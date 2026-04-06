Mađarska označena kao najkorumpiranija zemlja EU-a, ljudi su sve bjesniji: Svima u oko upada kako su se obogatili Orbanovi bližnji

Službeno prijavljena imovina mađarskog čelnika Viktora Orbana prilično je skromna: nešto ušteđevine i vila u zajedničkom vlasništvu u Budimpešti, no, birači u zemlji koju Transparency International smatra najkorumpiranijom u Europskoj uniji misle drukčije, piše francuska novinska agencija Afp.

I to bi Orbana moglo skupo stajati na općim izborima 12. travnja, koji bi mogli biti kraj njegove 16-godišnje vladavine.

Bogatstvo koje je stekao Orbanov uži krug potiče sve izraženije nezadovoljstvo stanovništva koje se bori sa sporim rastom, visokom inflacijom i pogoršanjem javnih usluga.

"Vladin komunikacijski aparat dobro je funkcionirao dok je naša gospodarska situacija bila relativno dobra", rekao je za AFP Zoltan Ranschburg, politički analitičar u think tanku Republikon.

Ali nije dobra već godinama, dodao je.

"To je naš novac, ne njihov. A oni ga troše kao da su jedini vlasnici", rekao je za AFP Gabor Szebenyi, 81-godišnji umirovljeni učitelj povijesti, na oporbenom skupu.

Osudio je ono što je nazvao "feudalizmom" koji se ukorijenio u srednjoeuropskoj zemlji s gotovo 10 milijuna stanovnika.

Neovisni zastupnik Akos Hadhazy, jedan od vodećih mađarskih boraca protiv korupcije, rekao je da je korupcija od 2016. svake godine iz državne blagajne izvukla ekvivalent od 2,84 milijarde eura.

"To nisu izolirani slučajevi - to je jednostavno način na koji sustav funkcionira", rekao je Hadhazy.

'Paravan'

Dok Orban tvrdi da živi skromno, nekoliko članova njegove obitelji spektakularno se obogatilo od njegova povratka na vlast 2010. godine.

Njegov 85-godišnji otac Gyozo Orban posjeduje nekoliko tvrtki za građevinski materijal i povijesno imanje Hatvanpuszta koje je obnovio u luksuzni posjed vrijedan stotine milijuna dolara.

Zaštićeno visokim zidovima, prostrano imanje u blizini premijerova rodnog sela ima dva bazena i vlastiti park divljih životinja, kao i goleme gospodarske zgrade, prema snimkama dronom koje su objavili neovisni mediji.

"U stvarnosti, Viktoru Orbanu otac je samo paravan", rekao je Hadhazy.

Orbanov zet Istvan Tiborcz postao je jedan od najutjecajnijih mađarskih poduzetnika zahvaljujući ugovorima o javnoj rasvjeti koje je dobila njegova bivša tvrtka Elios. Poslove je djelomično financirao EU - sve dok ured EU-a za borbu protiv prijevara OLAF nije otkrio ozbiljne nepravilnosti.

Tiborcz se od tada prebacio na nekretnine i turizam.

Orbanov prijatelj iz djetinjstva Lorinc Meszaros, bivši vodoinstalater, postao je najbogatiji čovjek u Mađarskoj, vrijedan 4,8 milijardi dolara, prema časopisu Forbes, s carstvom građevinskih, energetskih, bankarskih i medijskih tvrtki koje napreduju zahvaljujući javnim ugovorima.

Zamrznuta sredstva EU-a

"Na papiru postoji konkurencija (u javnoj nabavi), ali zapravo je pobjednik uvijek unaprijed poznat", rekao je za AFP građevinski izvođač pod uvjetom anonimnosti na gradilištu u blizini Budimpešte.

Radeći u sektoru tri desetljeća, čovjek je rekao da se o ishodima natječaja za javnu nabavu često odlučuje unaprijed.

"Oni na dnu lanca obavljaju posao i posljednji primaju plaću - ponekad i mjesecima poslije", rekao je, dodajući da je spreman odustati i prodati svoje strojeve.

"Jako sam ljut", rekao je, dodajući da dok oni na vlasti vode luksuzan život i putuju privatnim zrakoplovima, male tvrtke se "bore za opstanak“.

Transparency International, nadzorno tijelo za borbu protiv korupcije, označilo je Mađarsku kao najkorumpiraniju zemlju EU-a uz Bugarsku u svojem Indeksu percepcije korupcije.

Istaknuli su sustavne rizike u javnoj nabavi i ograničenu konkurenciju za najveće ugovore koji čine pet posto mađarskog BDP-a.

Vlada je odbacila rangiranje i inzistira na tome da su mađarska pravila o nabavi u skladu sa standardima EU-a.

No, EU je zamrznuo 19 milijardi eura sredstava namijenjenih Mađarskoj zbog trajne zabrinutosti oko korupcije i poštivanja vladavine prava.

Oporbeni čelnik Peter Magyar, Orbanov glavni suparnik na skorašnjim izborima, obećao je vratiti sredstva ako bude izabran i istražiti kako su se sadašnji čelnici i njihove obitelji toliko obogatili.